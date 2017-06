Proyección sobre Elliot Smith y concierto de Rafa Berrio en el Modelo

Pasado ya el ecuador del ciclo, hoy, tercera y penúltima sesión del ciclo Rockumentalak! en el cine Modelo, a partir de las 22.00 horas. Esta tercera sesión tendrá un alto componente de nostalgia y leyenda al unir en la misma sesión a Elliot Smith en el documental y a Rafa Berrio en concierto, este último con acompañamiento de lujo: Joseba B. Lenoir (guitarra), Felix Buff (batería) y Lutxo Neira (bajo). Tanto uno como el otro han demostrado ser artistas muy talentosos que, en el caso del primero no tuvo tiempo para demostrárselo al mundo entero y, en el caso del segundo, incluso tras su larga carrera sigue acaparando todas las buenas críticas con las que un artista siempre sueña.

En la asociación I Love Rock quieren seguir haciendo de este décimo aniversario del ciclo algo memorable y para ello animan a todo el público a que se acerque al cine Modelo.

Para empezar, se proyectará 'Heaven adores you: an intimate, meditative inquiry into the life and music of Elliot Smith (2014, Nickolas Rossi (104 min.), un doumental que pone música de Elliott Smith (1969-2003) a los paisajes densos pero a la vez aislados de las tres principales ciudades en las que vivió: Portland, New York y Los Ángeles. Representa un viaje visual y un serio repaso a la prolífica composición del cantante y al impacto que aún continúa teniendo en fans, amigos y compañeros músicos. La presentación correrá a cargo del periodista bilbaíno Javier (Jerry) Corral.

El posterior concierto será a cargo del donostiarra Rafa Berrio, probablemente el compositor más reputado y admirado de la escena musical donostiarra. Desde que formara su primer grupo en 1980, ha grabado sendos discos con bandas como Amor a Traición y Deriva. Su séptimo álbum 'Paradoja', resulta proclamado Top 1 mejor álbum del año 2015 para la revista Ruta 66. En la actualidad está terminando su próximo disco, una adaptación personal de la zarzuela de Sorozábal-Baroja titulada 'Adiós a la Bohemia'.