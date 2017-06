Iñaki Aldabaldetreku cede a Zarautz la 'Santísima Trinidad' y el 'Titanic'

El zarauztarra Iñaki Aldabaldetreku ha donado las maquetas de los barcos 'Santísima Trinidad' y 'Titanic' al Ayuntamiento de Zarautz. A través del acuerdo suscrito ayer junto al alcalde, Xabier Txurruka, este conocido vecino de 72 años deja a disposición y disfrute de Zarautz sus impresionantes trabajos. «Hoy es un día especial y quiero agradecer la generosidad de Iñaki», subrayó el alcalde en el acto de la entrega de las maquetas que tuvo lugar en el salón de plenos. «Él mismo ha construido con sus propias manos y de forma artesanal estos hermosos trabajos. Durante horas incontables y con mucha habilidad y paciencia», detalló el alcalde.

La maqueta del barco 'Santisima Trinidad' trae a la memoria la embarcación que en el año 1769 construyeron Don Mateo Mullan e Ignacio Mullan en el arsenal de La Habana, Cuba. Fue el mayor buque del mundo conocido en su época, armado con 140 cañones. La embarcación participó en la batalla de Trafalgar el 20 de octubre de 1805. Después de los daños sufridos en dicha batalla no pudo resistir el duro temporal que siguió a ésta, yéndose a pique cuando era remolcado hacia Gibraltar. La escala del modelo es 1/90 y las dimensiones son, eslora 1.060 milímetros, manga máxima 415 milímetros y altura total de 810 milímetros.

Por otro lado, por todos es conocida la historia del 'Titanic', el trasatlántico que se hundió en su primer viaje. En este caso, la maqueta realizada por Aldabaldetreku a escala 1/200 cuenta con las siguientes dimensiones: eslora 1.100 milímetros, manga máxima 120 mm y altura total de 380 mm.

Tal y como explicó Aldabaldetreku, comenzó con su afición de forma «un tanto curiosa». «Por aquel entonces trabajaba como personal de mantenimiento en la comisaría de la Ertzaintza de Irun y un día, tras una jornada laboral, tuve un infarto. Para recuperarme, me tocaba dar paseos y en uno de esos paseos me encontré con un ertzaina, al que conocí en Irun, que me contó que hacía maquetas de barcos. Sabía que yo era muy habilidoso trabajando con la madera y me pidió que le hiciera unas piezas». Ahí empezó todo. «Me dio envidia y pensé que si lo intentaba quizá yo también sería capaz. Le pedí que me trajera unos planos. Me trajo uno de un pesquero y otro del barco 'Bounty'. En ese momento no sabía cómo se hacía una maqueta y comencé con el pesquero. Después, mi mujer me regaló el material del barco 'Queen Mary'», detalló con entusiasmo. Era el 24 de abril de 1999 y desde entonces no ha parado de trabajar y hacer maquetas. Una tras otra, utilizando su cocina como taller improvisado. Al principio trabajaba mañana y tarde y, después, por las tardes. La mayoría de las embarcaciones son traineras. Su favorita la tiene guardada en casa. «Es un pesquero irlandés al que le tengo mucho cariño», dice.

El zarauztarra dejó hace dos años la afición, y en este tiempo se ha dedicado a hacer puzzles de 1.500 piezas, aunque ayer admitió que últimamente le empiezan a volver las ganas de hacer maquetas. «Quería que el pueblo tuviese una parte de mi trabajo y además, estas dos piezas son muy grandes para guardarlas en casa. Creo que el Ayuntamiento encontrará un lugar adecuado para conservarlas», indicó. Así, el consistorio se comprometió a cumplir el deseo de Aldabaldetreku. «Aceptamos la propuesta con mucho gusto y cuidaremos y guardemos estos bienes que ya han quedado en manos del pueblo de Zarautz, como se merecen», añadió el alcalde. Durante estas dos próximas semanas se podrán contemplar estas dos maquetas en el escaparate de Etxezabala, en plena kale Nagusia.