El donostiarra Patxi Irazabal, ganador del XXXVI Rally Fotográfico de Zarautz

El donostiarra Patxi Irazabal ha sido el ganador del Rally Fotográfico de Zarautz que ya cumple su XXXVI edición. El Rally se celebró hace un mes, pero tras la oportuna deliberación del jurado entre los trabajos presentados por los 39 participantes, la tarde de este pasado viernes, en acto celebrado en Torre Luzea, y tras previa proyección de todas las fotografías presentadas al concurso, se dieron a conocer los premiados.

Los temas propuestos por Zarauzko Argazkizale Elkartea para esta edición fueron: el puerto de Zarautz, una puerta, una barandilla, el color azul y, calzado. Cada uno tenía la posibilidad de sacar 36 fotografías digitales, para entregar al concurso una foto por tema.

Pues bien, el ganador de esta edición ha sido el donostiarra Patxi Irazabal (el pasado año fue segundo), quien se llevó el trofeo 'Santa María La Real' y 160 euros; el segundo premio recayó en el veterano zumaiarra Javier Carballo y el tercero en el legazpiarra Borja Blanco, siendo el zumaiarra Imanol Manterola el autor de la mejor foto del rally, una foto del puerto de Zarautz con el mar y Zarautz como fondo, fotografía en blanco y negro.

El vencedor no ocultaba su satisfacción por el primer premio. «No soy más que un aficionado a la fotografía; tengo una cámara Canón 7 D, con la que suelo salir, cuando tengo libre, a sacar fotos. El pasado año hice segundo en Zarautz y la semana pasada gané el Rally de Lesaka. No me pudo quejar».