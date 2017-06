La banda inglesa Toy, esta noche en Modelo aretoa

La banda inglesa Toy actuará en directo a partir de las 22.00 horas de esta noche en Modelo aretoa dentro de programa Rockumentalak! que organiza I Love Rock. Será el principal concierto de esta décima edición que arrancó el pasado viernes y tendrá continuidad los dos viernes venideros.

Según la crítica, el grupo que acude hoy a Zarautz tiene un gran potencial y son «la siguiente gran banda por llegar». Psicodelia, indie-rock y un apabullante directo es lo que trae este cuarteto de Brighton que crece en popularidad a gran velocidad. Llevan tres discos publicados en cuatro años de recorrido, siendo el último ('Clear Shots', 2016) el más melódico y el que más les ha acercado al pop, donde también se ven claras las influencias psicodélicas de grupos como 13th Floor Elevators, The Seeds o de otros géneros (shoegazer, noise...). El año pasado se pudo disfrutar de su música en una inolvidable actuación en el BIME Live y en esta ocasión, será el público del Cine Modelo quien pueda comprobarlo.

Bilbao Vulk

Antes de Toy, actuará el cuarteto de Bilbao Vulk, claros herederos del mejor after-punk inglés de finales de los 70, con influencias de Joy Division, The Wire, Bauhaus, The Pixies... Tras su primer EP ('No Longer Great Deal', 2016) y un sencillo, publican su primer LP 'Beat Kameranden'.

Con intensos riffs de guitarra, melodías de oscura energía, incisivos bajos y penetrante batería, consiguen que nadie quede quieto ni indiferente.