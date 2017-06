Alex Vega (Chileno, exfutbolista profesional afincado en Zarautz): «Aquí me han abierto las puertas, he formado familia, no puedo pedir más»

Alex Vega lleva una docena de años viviendo en Zarautz. Llego de su Chile natal a buscar un nuevo porvenir. Hoy está felizmente casado con Beatriz Mugica, con quien regentan el asador Argoin Txiki. Padres de tres niños, Alex, a sus 35 años, juega en el CD Zarautz de la División de Honor. Lo que poca gente conoce es que en su Chile natal fue profesional del fútbol en el equipo de su ciudad, en Temuco.

-Nos puede contar su historia, ¿cómo llega a Zarautz?

-Yo soy de Temuco. Jugaba a fútbol en el equipo de mi ciudad, el Deportes Temuco. Comencé desde pequeño en las categorías inferiores, pero con 18 años me hicieron ficha del primer equipo y jugué varios años en Primera División, en concreto desde el año 2000 al 2005. Debuté contra el Colo Colo.

-¿Cómo es su ciudad natal?

-Temuco es la tercera ciudad más grande de Chile, con unos 600.000 habitantes. Es la capital de la provincia de Cautín. Una ciudad muy interesante, con muchos atractivos para visitar.

-¿Y por qué se vino aquí?

-Jugué cinco temporadas en Primera División, pero en la temporada del 2005-2006 hubo cambio de entrenador, no me conocía de nada y me quiso mandar de préstamo a otro equipo. Desde los 8 años en el equipo de tu ciudad, viene un nuevo entrenador y te manda a otro equipo. Hice la pretemporada con mis compañeros, pero al ver que no contaba conmigo dejé el equipo a finales de febrero y en mayo de 2006 volé a Euskadi. En primer lugar a San Sebastián, ya que había oído a amigos y vecinos chilenos hablar muy bien de San Sebastián, que había trabajo... Quería olvidarme del mal trago futbolístico. Había llegado a ser profesional y de un día para otro no me quieren. Lo pasé muy mal.

-¿Qué edad tenía?

-Contaba con 24 años. Me vine solo; dejé a la familia allí, en Temuco. Hice una apuesta por empezar una nueva vida, para buscar trabajo, conocer nueva gente... Había competido a alto nivel y quería 'limpiar' la cabeza. En Donosti tuve la suerte de encontrar un piso. Recorrí bares y tiendas para trabajar, lo que pasa es que no tenía papeles y sin papeles es muy difícil que te den trabajo. Me vine a Zarautz y unos argentinos que tenían Zarautz Playa me dieron trabajo. Era verano y en la televisión, me extrañaba, pero no veía fútbol, en ETB solo remo, pelota, deporte rural... Me dijeron que la temporada de fútbol se había terminado.

-Pero tras el verano se presentó en Asti.

-Me dijeron que en Zarautz había un equipo que entrenaba en Asti. Yo no sabía ni dónde estaba el campo de fútbol. Pues allí me presenté en pretemporada, a ver lo que había, aunque me daba vergüenza por timidez. Me encontré con Rafa Villafañe, que es quien me presentó al entrenador de entonces, Félix Esnaola y a Fermín Yerobi, y empecé a entrenar. Yo no pretendía más que divertirme jugando al fútbol, olvidarme del pasado. Y, mira, en mi primer año, ascendimos a Tercera División. Era la temporada 2006-2007. Hicimos una gran campaña, fue una experiencia espectacular. Era un equipo bastante veterano, que sabía a qué jugaba. Defendíamos muy bien y siempre marcábamos algún gol. Hoy en día, 10 años después, es un fútbol más moderno. El fútbol ha avanzado en estas categorías. Casi nadie juega a balón largo. Con el mister que tenemos, David Muñoz, sales jugando, buscas toques, combinaciones... Me gusta.

-Además de en Zarautz, ¿ha jugado en otros lugares?

-Yo disfruto con el fútbol. En Tercera no pude jugar, ya que estaba considerado como extranjero. He jugado en el Berio con Mikel Antia de entrenador, en Zumaia con Asier Olaizola, luego me incorporé de nuevo al Zarautz con 'Galtxa', más tarde con Pablo Turrillas. Después dejé el fútbol y empecé de nuevo hace dos campañas en el equipo de Regional y este año he jugado otra vez en el primer equipo.

-¿Es el veterano del equipo?

-Sí junto a Segurola, los dos con 35 años, pero me encuentro bien y me gustaría seguir la próxima campaña. Mi idea es demostrar que si te preparas y entrenas bien la edad no importa. Si veo que empiezo a sufrir lo dejo, pero, de momento, no es el caso.

-Casado con una zarauztarra, ¿ya no se marcha de aquí?

-Sí, me casé con Beatriz Mugica, del Asador Argoin Txiki. Tenemos tres críos de 4, 7 y 11 años y es la mujer la que me ayuda a cubrir los horarios. Trato de organizarme bien, hacer las tareas durante el día, para no faltar a los entrenamientos.

-¿Al frente del Argoin Txiki?

-Sí, tras el fallecimiento de mi suegro, de Agustín, estamos al frente del asador, con toda la ilusión del mundo. Mi mujer al frente de la cocina y yo de la sala. Aprendí mucho al lado de mi suegro. Yo hago un poco de todo, ayudo en los pedidos, de camarero, trabajo en la huerta de casa, estoy al tanto del agroturismo y apartamento de 100 m2 que tenemos para alquilar... No se me caen los anillos a la hora de trabajar. En Chile, de joven, hice también un poco de todo: desde los 9 años cortando hierba, leña, hice chapuzas de electricista... todo ello después de salir de clase. Y a partir de los 18 tuve la ocasión de vivir del fútbol. No se cobraba como en España, pero te daba para vivir. La verdad es que en lo sentimental, tras el fallecimiento de Agustín, este último año ha sido complicado. El fútbol lo utilizo a modo de terapia. El competir, superarte a ti mismo, creo que es lo mejor, en vez de quedarte encerrado. Entrenar y competir me ayuda a tener mejor la cabeza.

-¿Suelen viajar a Chile?

-Fuimos por última vez hace cuatro años, precisamente con mi suegro Agustín. Tengo a mis padres y a un hermano allí, en Temuco. Mis padres suelen venir en verano y nos ayudan con los niños. Son 14 horas de vuelo.

-En la liga española de fútbol hay unos cuantos chilenos.

-Ahora los mejores están en Inglaterra e Italia. Yo he jugado contra Alexis (ex del Barcelona), Lucas Barrios, Claudio Bravo... El Temuco hoy en día es propiedad de otro gran jugador, Marcelo Salas. En la liga española están Orellana (en el Valencia), Marcelo Díaz (Celta) ... Los mejores jugadores están fuera de Chile.

-¿Contento entonces de su vida en Zarautz?

-Contento y a la vez muy agradecido. La idea mía tras dejar el fútbol profesional era encontrar un trabajo y empezar de cero. Aquí me han abierto las puertas, he formado familia, en el CD Zarauz se han portado muy bien conmigo... No puedo pedir más.