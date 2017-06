Para EH Bildu «PNV y PSE están despilfarrando las arcas públicas sin una visión de futuro»

El principal grupo de la oposición, EH Bildu, ha realizado su valoración de los dos primeros años de esta legislatura, lamentando que «PNV y PSE están despilfarrando las arcas públicas sin una visión de futuro». Indican que « gracias al esfuerzo realizado en la pasada legislatura para recortar la deuda del Ayuntamiento y gracias también a proyectos y acuerdos que quedaron listos para su ejecución, están gobernando con una visión de corto plazo. No es difícil tomar las riendas de un tren que ya ha tomado velocidad. Con los raíles bien fijados, no es más que seguir el camino. Es más complicado conseguir el carbón para mantenerlo en marcha y gestionarlo de manera eficiente, y las vías están llegando a su fin».

En ese sentido, EH Bildu señala que proyectos como el Servicio de Atención al Ciudadano (HAZ), el ascensor de Vista Alegre, el parque cubierto o la naturalización del río en Irita estaban listos para ejecutar. «Cabe destacar que los pisos de Aldapeta debían empezar a construirse en 2015, y pasados dos años, ni han empezado las obras».

EH Bildu vaticina «que las consecuencias de la gestión cortoplacista del Gobierno municipal las sufriremos a medio-largo plazo y que es imprescindible una visión de futuro para dar un empujón al desarrollo del pueblo de Zarautz». Para este grupo, que cuenta con seis concejales en el ayuntamiento, «el soterramiento del tren, la variante de Zarautz que tras votar en contra y bloquear los presupuestos presentados por EH Bildu que recogian los compromisos anuales para ejecutar dicho proyecto, ahora, ni tan siquiera aparece en el plan estratégico de la actual Diputación... Han abandonado los proyectos a largo plazo y están desarrollando los que dentro de los cuatro años les posibilite cortar la cinta ante la gente y la prensa».

«Sin previsión de futuro»

EH Bildu dice que «el PNV no es consciente del esfuerzo que ha supuesto llegar a esta situación de 'bonanza económica'. Ahora están gastando a diestro y siniestro, sin ninguna previsión de futuro, hipotecando la gestión delegislaturas venideras». En este sentido, recuerda que en los presupuestos de 2016, PNV y EH Bildu llegaron a un acuerdo, «pero a finales de año denunciamos que únicamente se había ejecutado el 56% de las partidas. Entre otros, quedaron sin realizar la Casa de la Mujer, la creación de foros para la creación de la memoria y el intercambio de esperiencias en el ámbito de los Derechos Humanos, terminar el estudio de la estructura del Torreón o el estudio de un nuevo Tanatorio. No solo eso. Parte de las ayudas económicas acordadas han fracasado». En este sentido, indican que, «no se han gestionado bien las ayudas para fomentar el alquiler de viviendas y EAJ ha optado por la vía fácil: Eliminarlas. Por otra parte, las ayudas para erradicar el paro han fomentado empleos de muy corto plazo, incidiendo en la inestabilidad y en la precariedad laboral». Son las razones por la que EH Bildu no apoyó los presupuestos de 2017, porque el Gobierno municipal, reiteran, «no ofrece ninguna garantía».

En la Mancomunidad sí ha sido posible acordar los presupuestos, ya que «se han tenido en cuenta la mayoría de nuestras propuestas, entre ellas la de dirigir las ayudas contra el paro a empleos estables».

En cuanto a la participación, señala EH Bildu que EAJ y PSE quieren limitar la capacidad de trabajo de la oposición «al puro trámite». «No se tiene en cuenta el estado laboral de varios concejales y han limitado las posibilidades de trabajo del grupo de manera consciente».

Se reafirman en que «el acuerdo PNV-PSE es perjudicial para los zarauztarras, lo estamos viendo después de estos dos primeros años. Están haciendo valer su mayoría para realizar todo lo que les viene en gana, sin contrastar con los ciudadanos y la oposición. En nombre de la eficacia, han eliminado las comisiones, suprimiendo la participación de los miembros del resto de los grupos. Ahora, en las comisiones que se realizan una vez al mes, únicamente nos llaman para votar. Y como disponen de mayoría, nuestra participación queda limitada al puro trámite».

Señalan que ha habido varias excepciones, como es el caso de la ordenanza de Igualdad, «en el que EH Bildu ha participado activamente y nuestras aportaciones han sido escuchadas y recogidas en la nueva ordenanza, que hemos aprobado entre todos los grupos». En contra, «lamentamos que el Consejo de las Mujeres, uno de los órganos más veteranos del Ayuntamiento y que ha participado en las decisiones de los distintos gobiernos, esté en la manera que está, sin que la concejal responsable lo convoque y desautorizado en la toma de decisiones».

Contratos irregulares

Sin embargo, para EH Bildu existen límites en la gestión. «La máxima responsable del cumplimiento de las cuentas del Ayuntamiento ya ha advertido al PNV de que están realizando contratos irregulares y no legales. Entre otros están los del comedor de la guardería, el servicio de limpieza de los edificios públicos o el servicio de OTA. Ha pasado año y medio desde que tuvieran que preparar los pliegos y adjudicar el servicio de OTA. Pero siguen realizando contratos directos a la misma empresa, directamente a una determinada empresa, sin realizar el debido concurso público que marca la ley; ya se le han pagado cerca de 630.000 euros directos. Se sigue alargando la irregularidad y parece que no hay ninguna intención de regular la situación».

En el tema de convivencia, EH Bildu lamenta que se hayan echado a perder dos años. «Queda claro que el acuerdo que tienen con PSE deja al PNV con las manos atadas. Imanol Lasa tomó las riendas de la comisión de convivencia y ha dejado su cargo sin adelantar nada».

A la hora de gestionar los servicios públicos, «han intentado actuar por encima de los derechos de los trabajadores. Ejemplo de ello son las trabajadoras de los edificios públicos y los del polideportivo. La lucha por los derechos de los trabajadores ha conseguido que el PNV se echara para atrás y que las peticiones fueran recogidas».

En definitiva, EH Bildu advierte de que «el pacto PNV-PSE está provocando al gobierno local tomar decisiones de manera unilateral y derrochar dinero público sin una visión de futuro. Los zarauztarras se merecen ser partícipes de una localidad que mira desde el presente hacia el futuro».