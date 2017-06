La directiva del club de fútbol sale al paso de las palabras de Koldo Uribarri

La Directiva del ZKE fútbol quiere realizar las siguientes apreciaciones tras lo manifestado por Koldo Uribarri recientemente en estas mismas líneas: «Es una obligación para nosotros optimizar la gestión y ofrecer, desde la formación de los jóvenes de Zarautz, la mayor calidad deportiva y humana. Es por ello que esta directiva decide sustituir a Koldo Uribarri como coordinador del fútbol femenino con el objeto de mejorar y poder afrontar futuros retos con capacidad, actitud y experiencia. A Koldo Uribarri se le comunica su cese, como coordinador, personalmente, al mismo tiempo que se le ofrece y 'pide' seguir en el club, vinculado al fútbol femenino como entrenador. Esto se comunica a las jugadoras, entrenadores etc; y para evitar malos entendidos como «me han echado...» dice en el DV del día 17 de mayo. Esta son las formas y maneras de como se ha desarrollado y que tanto indignan a Koldo Uribarri», explican.

«Afirmaciones falsas»

La directiva del club continúa, «Koldo Uribarri habla de la directiva como un elemento ajeno, cuando él formaba parte del grupo, como miembro de pleno derecho, con voz y voto tomando decisiones de forma colegiada. También Koldo Uribarri adorna sus manifestaciones directamente con frases como «no fueron al partido de ascenso» y «no me han felicitado por el ascenso». Ambas afirmaciones son mentiras mal intencionadas, como lo demuestran todos los asistente, las fotos y los whatsapp. Koldo Uribarri manifiesta haber trabajado por el fútbol femenino y luchado por la igualdad, no tenemos duda de que habrá sido así, pero siguiendo la máxima «por tus hechos te recodaran», preferimos el trabajo diario a palabras grandilocuentes. Así vamos a hacer un poco de historia, de tan solo este último mes. Decidimos inscribir al equipo femenino infantil en el torneo de Azpetia Cup, siendo cometido del coordinador Koldo Uribarri su formalización; pues bien, finalizado el plazo (1 de mayo), este equipo no estaba inscrito en el torneo. En la última reunión manifestó Koldo Uribarri que, la próxima temporada, no había equipo Regional ni equipo juvenil femenino. Con el trabajo anónimo de algunos que trabajan por las jóvenes deportistas. El equipo infantil femenino jugará la Azpeitia Cup y el año próximo habrá equipo Regional o juvenil. La escuela de futbol de ZKE, compuesta por niñas y niños, celebra anualmente una fiesta de fin de temporada en la que distintos equipos participan jugando al futbol con diferentes escuelas, siempre hemos pretendido que participaran las niñas y los niños; pues bien, para Koldo Uribarri era imposible conseguir escuelas deportivas para que las niñas jugaran al igual que los niños».

Por último, dicen que «Koldo Uribarri, en sus manifestaciones se siente orgulloso de lo que ha construido y nosotros con él, pero no podemos olvidar que desde el inicio del futbol femenino en Zarautz son muchas personas las que han trabajado, a veces con incomprensión y siempre con dificultad, que han dado todo lo mejor de sí. También serán muchas las personas que vendrán y antes, ahora y después el camino se realizará tomando decisiones con trabajo en equipo y sin personalismos».

«Para esta directiva es una pérdida que Koldo Uribarri haya decidido dejar el club y así lo sentimos y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos», subraya la directiva de la sección de fútbol.