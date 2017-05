Entra en funcionamiento el sistema de la OTA en todas las zonas

A partir del hoy, jueves, 1 de junio, el sistema de la OTA entrará en funcionamiento en todas las zonas de Zarautz. Así, arrancará el nuevo horario de la temporada estival en todas las zonas de regulación normal (azules) y en las de alta rotación (azul y blancas) y de lunes a domingo, de 9.00 a 20.00 horas, habrá que pagar por aparcar. En lo que a las zonas de residentes (blancas) se refiere, no habrá modificaciones en el horario, ya que estas zonas están en marcha durante todo el año, todos los días y durante 24 horas para los vehículos que cuentan con distintivo de residente.

La concejala de Movilidad, Maite Garrastazu, recuerda que los vehículos que aparquen sin distintivo en las zonas de residentes serán sancionados, tal y como se viene haciendo hasta ahora. De la misma forma, como todos los años, se acondicionarán los parking de Kortazar y Eguzki-Izar con OTA blanda. «Estos aparcamientos también estarán funcionando de lunes a domingo, 9.00 a 20.00 horas, y la tarifa será la siguiente: 2,50 euros por aparcar 6 horas y 5 euros por todo el día».

Asimismo, Garrastazu señala que el horario de verano finalizará el 30 de septiembre. «A partir del 1 de octubre se volverá a poner en marcha el horario de invierno. Es entonces cuando la OTA no estará en funcionamiento en todo Zarautz, únicamente en la Zona 1 (Casco Antiguo y Salbide). Aunque seguiremos controlando las plazas de residentes de todo el municipio».

Los cambios de la OTA se aprobaron el 26 de enero y entraron en vigor el 2 de mayo; desde entonces en la Zona 1 vuelve a estar en marcha el sistema de aparcamiento regulado durante todo el año, tanto en las zonas de regulación normal como en las de alta de rotación. En este sentido, la edil explica que estas modificaciones responden a las peticiones realizadas por parte de los comerciantes y los residentes y establecer un horario ininterrumpido no afectará a los zarauztarras. «Los primeros cambios en el Casco Antiguo se llevaron a cabo hace un año y tras realizar el seguimiento de estas modificaciones hemos visto necesario incluir estos pequeños cambios, teniendo en cuenta las necesidades de los residentes y comerciantes de la Zona 1, dándoles una mayor protección. La ampliación del horario no nos va a influir a los zarauztarras. Y es que los que paguen el impuesto de circulación en Zarautz, aunque no tengan el distintivo de residente, podrán aparcar gratis de 13.00 a 16.30 horas, siempre que saquen el ticket de la OTA. Las máquinas está programadas para detectar los vehículos que tienen pagado el impuesto de circulación en Zarautz una vez introducida la matrícula y estos pueden imprimir el ticket sin coste alguno», recuerda la concejala.