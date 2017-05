Lou Topet homenajea a Pete Seeger en un concierto único

El grupo zarauztarra Lou Topet actuará en Modelo aretoa a las 22.30 horas de esta noche. Viene tras llenar el Teatro Arriaga de Bilbao en el festival Loraldia, en compañía de amigos como Joseba Irazoki, Joserra Senperena o King Konsul.

Lou Topet acaba de estrenar disco. Se titula 'Pete Seeger gogoan' y según los miembros de la banda es «una especie de epílogo del discolibro 'Abesti bat gutxiago' editado en colaboración con Harkaitz Cano en el año 2015». En este homenaje a Pete Seeger, icono por excelencia del folk estadounidense, las traducciones son de Cano.

Según Oier Aranzabal, alma máter de Lou Topet, «ha sido una gozada el proceso de traducción y adaptación del cancionero seegeriano. En el encargo de Loraldia vimos una oportunidad única para cerral el ciclo que abrimos con 'Abesti bat gutxiago», afirma. «A veces conviene vaciar el estudio, vaciar la cabeza, para buscar nuevas ideas, nuevos proyectos», señala.

Traducidas 14 canciones

En total han adaptado y traducido 14 canciones de Pete Seeger. «Algunas son muy conocidas, casi himnos, como por ejemplo 'This land is your land' (Lur hau zurea)», explica Harkaitz Cano, «pero también hemos introducido temas no tan conocidos, pero que seguro que gustarán a la gente».

La banda zarauztarra ha aprovechado el encargo de Loraldia para grabar un EP con cuatro canciones titulado 'Pete Seeger gogoan'. Un disco fabricado a mano y numerado que tan solo se puede adquirir en los escasos conciertos que Lou Topet ofrecerá para presentar el proyecto. «Hemos fabricado tan solo 300 copias del disco y la mitad se vendieron en el Arriaga».

Tras el éxito en el Teatro Arriaga, Lou Topet llega a casa, al festival Literaturia, para ofrecer un concierto que promete ser único.