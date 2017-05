Koldo Uribarri, coordinador del fútbol femenino, se marcha muy disgustado

Koldo Uribarri, que ha sido el coordinador del fútbol femenino en el CD Zarautz, ha querido salir al paso de ciertas informaciones sobre su salida. Según expone Koldo, «después de cinco años trabajando para y por el fútbol femenino de Zarautz, después de pelear para que el futbol femenino tenga los mismos derechos y condiciones que el fútbol masculino, después de conseguir todas las categorías con mucho esfuerzo y después de llevar al primer equipo a Segunda División, en la última reunión con la directiva del club como todos los miércoles el presidente junto con la junta directiva me comunica que han encontrado otro coordinador y que yo no cuento en sus proyectos. ¿Qué proyecto ?¿Me han preguntado por mis proyectos? De esa reunión salí bastante decepcionado, apenado y dolido una vez más por los términos y maneras utilizadas».

Esta situación le lleva a una reflexión, «mientras el futbol femenino celebrada su triunfo y el pase a Segunda División otros estaban trabajando por quitarme de en medio y apostar 'por el femenino'. Ahora sé por qué no fueron a celebrar el partido donde se decidía el ascenso, ahora sé por qué no recibimos ninguna llamada de felicitación. El nuevo coordinador ya está trabajando una semana después de mi cese, creo que le he dejado un buen grupo y todo hecho. Me siento orgulloso de lo que he construido y cómo dejo el femenino en Zarautz. No entiendo que mi recompensa a todo mi trabajo sea mi destitución, pero así son las cosas por mucho que el club quiera suavizarlo».

Pero Uribarri también ha querido agradecer a quienes le han acompañado en este trayecto su colaboración, «me voy con mucha pena pero quiero aprovechar estas líneas para dar las gracias a todas la chicas que han estado conmigo durante todos estos años, a todos los entrenadores, Ander Iruretagoiena, Carlos Villalba, Mikel Aranburu, Aitzol Astiazarán, Manu Ramos, delegados, patrocinadores, padres, aficionados y demás... Y una especial mención a José Ignacio Eizagirre ayudante, compañero y amigo, por toda su aportación deportiva y sobre todo humana, de la cual me siento tan orgulloso que amigos como él pocos puedo contar para siempre. Yo seguiré trabajando por el deporte y por Zarautz. Gracias a todos los que me quieren y así me lo han demostrado».