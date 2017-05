Concierto homenaje a Xabier Laskibar en el Gaztetxe

Once grupos musicales tomarán parte en el concierto de esta tarde-noche en el gaztetxe, en el homenaje al zarauztarra Xabier Laskibar 'Tximas', fallecido el pasado mes de septiembre. Ente los grupos participantes, OK Korral, grupo que participó en el concierto para la puesta en marcha de Arraio Irratia, hace ahora once años, con el propio Xabier Laskibar como batería del grupo.

Arakajun, Alligaitors, Saturday Morning Band, Bluestock, Javier Sun, Tofu, Kiowak, Offni, Pariak Bai, The Ribbons, DJ Nash... y OK Korral , serán los grupos que tocarán desde las 19.00 en adelante