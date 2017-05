Zarautz sigue en División de Honor

Objetivo cumplido. Zarautz kirol elkartea seguirá la próxima temporada comopitiendo en la División de Honor. Pese a no poder pasar del empate a uno el sábado ante el Ordizia, ya no le puede alcanzar el Elgoibar (perdió 1-0 ante el Real Unión), que queda a cinco puntos a falta de un partido para la conclusión de la Liga. Los zarauztarras son ahora undécimos con 42 puntos, con 10 victorias, 12 empates y 11 derrotas, 50 goles a favor y 44 en contra. No son malos números, pero no han podido certificar la salvación hasta la penúltima jornada, ya que ha estado más cara que en campañas anteriores.

Por lo que estamos viendo estas últimas jornadas, los jugadores han llegado justitos de fuerzas a este tramo final de campaña y también contra el Ordizia tocó sufrir. Y eso que Mikel Aguila adelantó a los nuestros mediado el segundo tiempo, pero los ordiziarras empataron en los minutos finales. Empate y despedida por este año de Asti, a falta de la última jornada el próximo fin de semana en Oñati ante el descendido Aloña Mendi.

Ante el cúmulo de bajas, el míster David Muñoz tuvo que echar mano ante el Ordizia de juveniles como Marín o Lizeaga.