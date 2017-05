Hasta hace muy poco, de Oteitza Lizeo Politeknikoa veía que la colocación de la gente preparada en el mundo laboral se dilataba en el tiempo debido a la influencia de la crisis en las empresas, pero esto está cambiando. En la actualidad la tasa de paro de la comarca Urola Kosta es del 8,81%, muy por debajo de la media estatal que es de 18,2%; del 13,3% de la Comunidad Autónoma del País Vasco; del 11% de Gipuzkoa; y por debajo del 9,5% del paro en la Zona Euro. Según vemos en los medios, esta tasa está reduciéndose paulatinamente, aunque muy lentamente.

Las empresas de la comarca han pasado unos momentos muy críticos y es por ello que precisan de gente bien preparada en nuevas tecnologías, Fabricación Avanzada de Materiales Especiales, Fábrica Digital y Conectada, también llamada Industria 4.0, Bigdata y Ciberseguridad, para de esta forma ser competitivos en el mercado y hacer así frente a la crisis. «Es el momento de innovar y las empresas de futuro lo están haciendo. Están direccionando su actividad hacia otros sectores emergentes o nuevos nichos de mercado, como el aeronáutico, eólico, biomedicina, energía...», subraya Iñigo Aranguren, responsable del Área Mecánica de Oteitza Lizeo Politeknikoa, preocupado por la falta de gente cualificada en los próximos años para cubrir las futuras no muy lejanas vacantes que van a dejar los trabajadores prejubilados de la comarca. «Pienso que la sociedad actual debe cambiar su forma de pensar; pensamos que la Formación Profesional es el futuro».

Señala que «la integración de las chicas en el mundo laboral, en oficios que se han considerado hasta ahora de chicos como pueden ser la mecánica, electrónica..., va a ser fundamental». Aranguren opina que «una vez terminado el bachillerato o si comienzan sus estudios en la Universidad y fracasan, las chicas y los chicos se piensan que no tienen otra posibilidad, cuando en realidad se está viendo todo lo contrario».

De la misma opinión es José Ignacio Martija, director del Centro. «Los alumnos que estudian en Oteitza tras pasar por la Universidad un alto porcentaje que terminan los estudios, encuentran trabajo». En este sentido, «es preciso cambiar la mentalidad de las chicas», añade. En su opinión las chicas están perfectamente capacitadas para realizar sin problemas la misma función que los chicos en una empresa.

Trabajo de 'bata blanca'

La visión de que para estos trabajos hace falta mucha fuerza, se trata de un trabajo sucio, con grasa, etc., no se corresponde con la realidad. No hay más que darse una vuelta por el centro para comprobar que ahora se trabaja mucho con el ordenador. Según Iñigo Aranguren, el trabajo de taller es ahora más de 'bata blanca', con poco esfuerzo físico, «puesto que son los automatismos los que levantan las piezas. Es la evolución de la tecnología y en años venideros se prevé un avance incluso bastante fuerte, en el sentido de mayor limpieza, mayor seguridad... sin apenas riesgo laboral».

Asegura Aranguren que la mayoría de los alumnos que están haciendo las prácticas ahora en empresas se van a quedar, si la formación de estos cumple con las necesidades tecnológicas de la empresa. «Hace falta gente joven y cualificada en todas las especialidades. Lo que nos interesa básicamente es gente con ganas de aprender y con ello nos comprometemos a enseñarles y seguidamente a encontrarles trabajo».

Las prácticas, importante

Según aprecian en Oteitza Lizeo Politeknikoa, al día de hoy hay muchísima gente que va del Bachillerato directamente a la Universidad, sobre todo a hacer carreras técnicas y se encuentran con que terminan una ingeniería técnica, pero no tienen nada de práctica. «Mi opinión es -dice Aranguren, que lo ideal sería hacer primero un Ciclo Formativo de Grado Superior, de dos años, donde se incluirían las prácticas en la empresa y, una vez que terminan ese ciclo ir a la Universidad, con lo cual van a ser unos ingenieros técnicos en cuanto a cálculos, pero además con una formación técnica-práctica cursada. Esos son los que realmente necesita la empresa y los que se van a rifar las empresas. Lo que no queremos es ver jóvenes defraudados porque han intentado hacer una carrera y se han quedado en el camino. Hay otras salidas y, además fabulosas. Estos alumnos, sin lugar a dudas, son los más necesitados y cotizados», subraya.

Los empresarios lo tienen claro, prefieren un licenciado con ciclo formativo cursado que un licenciado con master de especialización, siendo más o menos el mismo tipo de persona. «La gente tiene que mentalizarse de esto y no considerar que estos dos años previos son años perdidos. Van a unir intelectualmente aquello que están estudiando con la experiencia práctica que han tenido. Es hacer la misma carrera con otra perspectiva distinta», matiza José Ignacio Martija.

Tal como comentan «en Oteitza Lizeo Politeknikoa recibimos muchas peticiones por parte de empresarios para incorporar a los alumnos a sus empresas y no solamente de Zarautz y su comarca. Los alumnos que acaben ahora en junio, si lo desean, estarán probablemente colocados para septiembre, si no continúan con otros estudios», explica Iñigo, también responsable de la Bolsa de Trabajo en Oteitza. «Durante el curso 2016-2017 hemos tenido solicitud de más de 100 ofertas de trabajo».