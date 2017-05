Unas 400 personas son beneficiarias de ayudas sociales en Zarautz

La concejala de Servicios Sociales Gloria Vázquez informa que «el pasado año el Ayuntamiento gestionó desde el Departamento de Servicios Sociales ayudas por un importe total de 317.336 euros. En concreto, 192.813 euros a las Ayudas de Emergencia Social. Reseñar que la mayoría de las solicitantes de estas ayudas económicas fueron mujeres de nacionalidad española y con menores a su cargo, lo que contradice la idea de que la mayoría de las ayudas son para gente llegada del extranjero». La concejala informa que «de los 192.813 euros, 75.390 se destinaron a las Ayudas Individualizadas y 49.132, a las nuevas ayudas del Departamento para aquellas familias que pueden tener rentas bajas y dificultades económicas, incluso estando fuera del baremo de la RGI y las AES».

«El 22,12% de este total, 70.197 euros, fueron para luz y gas, con el objetivo de paliar lo que se ha venido a denominar pobreza energética. El 24% se ha destinado a gastos de alquiler e hipoteca, 76.082 euros; el 38,5 % se ha destinado al capítulo de necesidades personales, donde se incluyen gastos no cubiertos por la seguridad social como los gastos de dentista, clases particulares, etc. En ayudas para comprar libros escolares y material escolar y deportivo el Ayuntamiento ha invertido 18.673 euros. Por último, 7.906 euros se han destinado contribuir al gasto de agua y basuras y 13.807 euros a eliminar deudas de hipoteca o luz, gas y tasas municipales con el objetivo de que no haya ningún desahucio ni cortes de luz en Zarautz por no tener recursos económicos suficientes» destacá. Además de lo mencionado, «unas 180 familias de Zarautz reciben alimentos procedentes del banco de alimentos. De la misma manera, en total 172 familias han percibido las AES y las ayudas individualizadas y 115 las ayudas para material escolar y pobreza energética. Un total de 400 personas han sido beneficiarias de ayudas en Zarautz, de las cuales 140 son menores de edad».

Variado perfil

Respecto al perfil de las personas beneficiarias, Gloria Vázquez informa que «el 34,7 % son personas que viven solas; el 31% son familias monoparentales, compuestas por la madre con sus hijos (sólo en un caso se trata de un hombre con menores a cargo) y el 18% son parejas con hijos. El resto parejas sin hijos u otras casuísticas. Lo más destacado es que casi el 70 % de las personas demandantes de estas prestaciones son mujeres y de ellas la mayoría con hijos a su cargo».

Respecto a su origen, «un 75% son personas de nacionalidad española y sólo el 25% son personas provenientes de otros países, fundamentalmente de Latinoamérica». Estos datos vienen a desmontar la idea tan extendida de que el perfil más habitual de las personas perceptoras de ayudas sea el de la persona inmigrante. «Quiero subrayar que el perfil típico de las personas beneficiarias de subvenciones es el de una mujer adulta, con nacionalidad española y con menores a su cargo», insiste la concejala socialista.

Recuerda Vazquez que «el Ayuntamiento ha aprobado recientemente la modificación de las bases de material escolar y pobreza energética entre otros, fundamentalmente para simplificar la solicitud y para poder llegar a más familias de Zarautz. Desde el Departamento de Servicios Sociales recordamos que estamos a disposición de la ciudadanía para atender a toda persona que requiera de nuestra ayuda y que se le informará y se valorará su situación, tanto respecto a prestaciones económicas, como a infancia y familia, violencia machista, etc».