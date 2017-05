El División de Honor empató en Elgoibar pero todavía no está salvado

El primer equipo de fútbol de Zarautz kirol elkartea todavía no está salvado. El empate del pasado sábado en Elgoibar no es suficiente. No es mal resultado el 'rascar' un punto en el campo de un directo rival, pero no basta.

Para despejar dudas y no estar mirando a otros campos, hay que vencer el próximo sábado al Ordizia en Asti. Solamente restan dos partidos para la conclusión de la Liga, y es verdad que tendría que ocurrir una auténtica carambola para descender, pero puede suceder. Estos dos años anteriores han sido suficientes 35 o 36 puntos para salvar la categoría, pero esta campaña harán falta bastantes puntos más. El Zarautz tiene 41 puntos y es noveno, por lo que le tendrían que pasar los seis perseguidores para descender. Los de David Muñoz reciben al Ordizia y finalizarán la Liga en Oñati ante un Aloña Mendi, casi descendido, con 33 puntos. Como el Martutene y Ostadar ya han bajado, se trata de escapar del cuarto puesto por la cola. El que peor lo tiene es el Elgoibar, con 37, que tiene dos complicados partidos, en Irun ante el Real Unión y en casa ante un Anaitasuna que se jugará el ascenso. El Touring (39 puntos) recibe al Hondarribia y finalizará en Oiartzun. Beti Gazte (39 puntos), con Anaitasuna fuera y Mondragón en Lesaka; Vasconia (39 puntos), Ostadar en casa y Martutene fuera. Amaikak Bat (40), Mondragón fuera y Aretxabaleta en Deba. Hondarribia (40), Touring fuera y Hernani en Errentería. Así está el calendario de los involucrados en el descenso. Para que el Zarautz descienda tendría que perder los dos partidos y el resto de los equipos sumar una o dos victorias en el caso del Elgoibar.

Lo que parecía iba a ser una temporada tranquila, sin sobresaltos, incluso en la primera vuelta, con un juego muy solvente, el equipo en los puestos punteros, se tornó en una racha de negativos resultados. Pese a todo, los números que presenta el equipo no son malos, con 10 victorias, 11 empates y otras tantas derrotas, con un saldo favorable de 49 goles a favor y 43 encajados.

Bien es verdad que entre lesionados, sancionados y jugadores que han dejado el equipo bien por estudios o por otras circunstancias se ha debilitado algo la plantilla, pero no es excusa. En esta segunda vuelta al equipo se le está haciendo la temporada larga, por lo que a ver si se consigue el objetivo este mismo sábado.

Por otra parte, Luis Azkoaga nos confirma que Fermín Yerobi seguirá como director deportivo, pero a partir de ahora solamente de los equipos masculinos.