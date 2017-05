La Ertzaintza reparte carteles con consejos prácticos para prevenir los robos en domicilios

El tema de los robos en los domicilios particulares parece ha bajado un poco en estas dos ùltimas semanas, pero durante los meses sobre todo de marzo y abril se han contabilizado numerosos robos en Zarautz e inmediaciones.

La Ertzaintza informa que estas últimas semanas el porcentaja ha dismimuido de una manera significativa, aaunque no han desaparecido del todo.

Este descenso no significa que no vayan a producirse nuevos episodios, por lo que durante estos últimos días la Ertzaintza está colocando carteles en los portales, con una serie de consejos. Por ejemplo, aconsejan mantener la puerta del portal cerrada y de no abrir a desconocidos. Otro consejo, cerrar la puerta de casa con llave, aunque se ausente unos pocos minutos.

De la misma manera, se aconseja que ninguna persona ajena acceda al garaje cuando se salga con el coche. En caso de alguna sospecha, por pequeña que sea ésta, indican de llamar a la Ertzaina, al teléfono 943.538900.