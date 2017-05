Un zarauztarra en Eurovisión

El joven zarauztarra Alex González-Chávarri Azcue participará hoy en Eurovisión, haciendo de corista de Manel Navarra, el cantante que representa a RTVE. El certamen se celebra en Kiev (Ucrania) donde se encuentra todo el grupo desde el pasado 4 de mayo para los pertinentes ensayos. El grupo lo integran seis jóvenes, todos ellos chicos: Manel Navarro, tres músicos y de los dos coristas.

Alex González-Chávarri Azcue (Zarautz 1988, hijo de Toño y Rakel) lleva años fuera de Zarautz, aunque siempre que su apretada agenda se lo permite viene a casa. Se formó como bailarín en Madrid y comenzó a hacer pequeñas interpretaciones. Empezó a formar parte en musicales de gran prestigio. Tales como 'Hair', 'La bella y la bestia', 'Hoy no me puedo levantar', 'Grease', 'Cabaret' y 'Don Juan Tenorio'. Actualmente está en el musical 'Priscilla, la reina del desierto', con el cual están de gira por todo el Estado. En agosto actuarán en Bilbao y también vendrán a Donostia, aunque todavía la fecha está sin concretar.

Hace unos años empezó a recibir clases de canto y de interpretación con el objetivo de completar su formación como actor de musicales. Intervino en el programa 'La lista tonta' de Comedy Central, interpretando como cantante el papel de Alex Young. Ha conseguido hacer como cover, el papel protagonista de Felicia en 'Priscilla', donde baila y es uno de los protagonistas. En su curriculum también figuran varios anuncios de publicidad. Aparte de cantar, en los musicales baila y actúa. De hecho se sigue preparando; está recibiendo clases de interpretación en Madrid. Y es que reconoce que este mundo es muy compleo, hay mucha competencia y si no estás preparado te pasan por encima.

Esta noche le veremos en el festival de Eurovisión, ya que ha sido seleccionado como corista de Manel Navarro, representante de RTVE en el festivla. Señala que «estar en Eurovisión es una experiencia inolvidable, que normalmente se vive una vez en la vida. Tenemos muy buen ambiente entre nosotros y con muchos de los intérpretes de otros países. No sé lo que ocurrirá, pero nos ponemos en el escaparate de 200 millones de personas, que son los que se calcula verán esta noche el certamen». Actuarán interpretando la canción 'Do it for your lover'. Estar allí no es poco.