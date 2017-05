Malkaitz-Sanse y Pozuelo-Morvedre, las semifinales

Malkaitz-Sn. Sn. de los Reyes y Morvedre-Pozuelo de Calatrava serán las semifinales del estatal femenino de balonmano que se disputa estos días en Zarautz tras los resultados de las tres jornadas previas.

El Aiala ha quedado eliminado. En la primera jornada empataron contra el Elche a 27 y, lo cierto es que fue una pena, ya que llegaron al último minuto con dos goles arriba, pero las ilicitanas logaron el empate. Dispusieron del último balón para lograr la victoria, pero no pudieron llevarse los dos puntos. Otro tanto les paso el jueves, con derrota por la mínima ante el San Sebastián de los Reyes, por 24-25. Hicieron un muy buen partido ante las teóricas favoritas. Jugaron con más confianza y ritmo que la víspera, no faltó nada para sumar algún punto, pero se quedaron a las puertas, con la polémica del último gol, marcado por Izei Permach sobre la bocina, pero que los árbitros no dieron por válido. «De no ser gol, tenía que ser por lo menos penalti. Los árbitros concedieron en la jugada la ley de la ventaja y luego nos anulan el gol», se quejaba el mister local Julen Aizpitarte. En la jornada de ayer para clasificarse deberían de haber ganado de 4 goles ante el Pozuelo de Calatrava, pero no pudieron ante el equipo de Ciudad Real. Estuvieron con opciones y compitieron hasta el final, pero acabaron perdiendo 21-24.

En la jornada de ayer, en el grupo primero, en los partidos disputados por la mañana, el Roquetas de Mar empataba a 35 con el Sant Quirze y las saguntinas del Morvedre se imponían al Malkaitz por 31-27, por lo son el Malkaitz y el Morvedre los equipos clasificados para semifinales. Por la tarde, victoria del Elche ante unas jugadoras del San Sebastián de los Reyes relajadas tras saberse clasificadas (34-24).

Como decimos, las zarauztarras han quedado eliminadas, pero han tuteado a las tres rivales y pequeños detalles las han dejado fuera. Una pena, pero no es poco mérito haberse clasificado para esta fase final entre los ocho mejores equipos del estado. El público así lo ha reconocido en los tres días, con el pabellón a reventar y volcado con sus jóvenes jugadoras.

Las dos semifinales s juegan esta tarde. En la primera, a partir de las 17.00, se enfrentarán el Malkaitz de Burlada contra Sn. Sn. de los Reyes y en la segunda, a las 19.00, Pozuelo de Calatrava-Morvedre. La final será mañana a las 13.30 horas.