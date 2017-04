Preoucupación por la ola de robos

Durante estas últimas semanas se están produciendo muchos robos en domicilios particulares de Zarautz. Esta semana nos informan de robos en el barrio de Vista Alegre, en Barandiaran 2, en el edificio de ocho alturas que se ubica al comienzo del barrio y también este pasado viernes al mediodía en un primer piso de Mollarri kalea 7 (al lado de Ixpilla plaza).

Estos robos no son aislados y se suman a los cometidos semanas atrás en estos mismos barrios y en otras zonas de Zarautz. El procedimiento casi siempre es el mismo, al parecer entran en los domicilios con alguna llave maestra y abren las puertas con suma facilidad y buscan sobre todo oro y dinero, no artículos quizá de más valor pero más difíciles de sacar de casa, con el objetivo de pasar desapercibidos. No quieren portátiles, ni televisores o bicicletas, sino joyas y dinero.

Este pasado lunes entraron a dos viviendas del primer piso del citado portal de Barandiaran kalea, revolviendo según nos cuentan todas las habitaciones. Una de las viviendas es de una pareja joven que se encontraba de vacaciones y que al volver a casa se llevó un gran susto.

«La Ertzaintza estuvo tomando huellas por si podían seguir alguna pista; se ve que no tardan más que 10-15 minutos; son profesionales que saben lo que hacen», nos comenta un vecino del portal, preocupado por el tema. «Los ladrones primero se cercioran de que no hay nadie en casa, entran y trabajan a sus anchas. El problema es si llegas a casa y te los encuentras dentro».

Como decimos, están robando en diferentes zonas del municipio. Como ocurrió en otra vivienda, en esta ocasión de Gaztainpe kalea, donde entraron el pasado sábado, llevándose un buen reloj, rompiendo incluso la hucha del dinero del niño, con apenas 20 euros dentro.

Ha habido bastantes más episodios de robos en estas últimas semanas, como en otro domicilio particular de Vista Alegre de un matrimonio de mediana edad, a los que robaron joyas de un joyero que tenían escondido en casa. Al parecer los ladrones acudieron con un detector de metales. En Nafarroa kalea también han accedido al interior de un domicilio en este caso tras forzar el bombín de la entrada.

Asimismo, han accedido a varios pisos de Ixpilla, robando en uno de los pisos (un sexto piso) 200 euros y alguna joya de poco valor, con robo también en otra vivienda de la subida al camping. Y el último robo que conocemos, este pasado viernes, a las 12.30 del mediodía en Mollarri kalea 7.

«La señora salió de casa y entraron. Se ve que la vigilaban. Además de robarle dinero y joyas, le dejaron toda la casa patas arriba. Está claro que los ladrones están conectados, se pasan el aviso los unos a los otros cuando entra alguien», indica un vecino del mismo portal.

Cuando desconocidos merodean por la zona, ante la menor sospecha, lo mejor, avisar a la Ertzaintza. Y una pequeña recomendación, fijarse no solamente en nuestro domicilio, sino también en el del vecino.