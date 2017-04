Juanjo Gurrea (Escultor zarauztarra): «La ubicación de 'Itsas-Lema' la escogimos entre mi mujer y yo»

Parece que fue ayer. Uno de los sueños de generaciones de zarauztarras era el de tener un paseo marítimo a la altura de una de las más bellas playas del Cantábrico como es la de Zarautz. Hace 20 años se finalizaron las obras y para vestir de algún modo el malecón se organizó un concurso de escultura para escoger varias obras que adornaran este emblemático rincón tan visitado por zarauztarras como por visitantes. Entre las obras escogidas estaba la de Juanjo Gurrea, escultor zarauztarra que con su obra 'Itsas-Lema. Txiliku ontziolaren omenez' consiguió ser profeta en su tierra.

-¿Cómo recuerda el momento en el que supo que su obra era la escogida para el paseo marítimo?

-Fue algo extraordinario. Fue mi primer gran premio y en un concurso con mucho nivel, una participación de más de un centenar de artistas y saber que mi trabajo iba a estar aquí para deleite de paseantes fue un orgullo. La ubicación la elegimos entre mi mujer y yo pensando que este sería un punto de encuentro entre los paseantes que vienen y van hacia el puerto o a Getaria. Posteriormente muchos me han comentado que es una obra de las que más les han gustado en este malecón.

-¿Cuál es su significado?

-Como su nombre indica, 'Itsas-Lema', es timón de mar pero en él está reflejado un barco completo. Si pudiéramos apretar entre nuestras manos un barco de proa a popa y luego lo estiramos de arriba a abajo, es lo que se ve en esta obra pero sí que quise que el timón fuera lo que más sobresaliera en una primera observación de la escultura.

-El material era importante viendo que iba a estar junto al mar, ¿de qué se trata?

-Es acero corten. El nombre completo de la obra es 'Itsas-Lema. Txiliku ontziolaren omenez' y se debe a que en el siglo quince había cerca de este lugar un astillero (de nombre Txiliku), y al conocer yo la historia de Zarautz en este entorno junto al malecón, quise hacer un guiño a la historia de nuestra localidad y de paso también a los astilleros de nuestra costa. Por ese motivo elegí el acero corten que es un material que aguanta mucho más que el acero normal y que, aunque cuando se colocó en esta ubicación tenía un color gris mate, con el tiempo iba a coger este color característico de los barcos mientras se construyen en un astillero, oxidado que va mejorando con el paso del tiempo.

-20 años expuesto pero, ¿sabe la gente quién es el autor?

-Parece una tontería pero aún hoy en día la gente me felicita y me dicen que es la mejor del malecón y claro, me quedo encantado. Pero bueno, también hay mucha gente joven que por edad no puede saber quién es el autor aunque algunos lo conocen por trabajos que han realizado en las escuelas.

-El paseo se ha convertido en un lugar muy visitado y tener aquí su obra debe de ser algo especial.

-Por supuesto. Está en tu pueblo. Yo soy donostiarra de nacimiento pero llevo muchos años en Zarautz y me siento zarauztarra. Ver que en un lugar como este, al principio del malecón con el Palacio de Narros detrás y el puerto, la playa y el mar enfrente, tienes una escultura a la vista de todos es una sensación muy especial. A menudo me acerco dando un paseo, la toco, la miro, le veo desde la arena, me gusta observarla y sé que hay gente que por ejemplo, viene de Getaria, le da la vuelta a la escultura y comienza el camino de regreso.

-Aquel premio fue muy importante y luego llegarían otros, ¿actualmente sigue con la escultura?

-Sí, todavía sigo. Las cosas han cambiado mucho. En aquella época había muchos concursos y el de Zarautz digamos que fue un punto de partida. Luego me presenté a varios y en uno de Torrevieja conseguí el primer premio con la obra 'Sol vertical'. Luego llegaría el de la Caja Vital de Vitoria que se colocó en Araia bajo el título 'Uraren olerkia' (poesía del agua). Hoy en día sigo. No estoy todo el día metido en el taller, porque disfruto de la jubilación, hago mis recados, doy mis paseos, saco mis fotos, pero siempre regreso al taller para hacer trabajos en madera, hierro y otros materiales.

-¿Cómo busca Gurrea su inspiración?

-Me viene fácil. Conozco los materiales que utilizo y me resulta sencillo hacer cosas. A veces empiezo con una idea preconcebida o también me dejo llevar y la escultura va tomando forma por sí sola. Disfruto mucho con la escultura.