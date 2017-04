El Amenabar, un poco más cerca del objetivo

El Amenabar Zarautz, realizando uno de los partidos más completos de toda la temporada, superó con claridad, 32-24, al Nava Segovia, y tiene un poco más cerca la permanencia en la división de plata del balonmano estatal. El equipo se mostró defensivamente muy intenso y en ataque encontró soluciones. Pocas veces supera el equipo la treintena de goles; de hecho, esta campaña solo había conseguido marcar 30 al Alarcos Ciudad Real en Zarautz (empate a 30), pero el sábado el equipo se encontró cómodo en pista, con confianza y lo entrenado durante la semana salió bien. Mikel Iraeta (12 goles), e Iñigo Etxaniz (7 goles) fueros los jugadores más resolutivos, pero todo el grupo contribuyó a conseguir esta gran victoria. Todo el equipo cuajó un gran partido, con Gorka Berridi también inmenso en portería. Y el público disfrutó, pudiendo, por fin, presenciar un partido sin sobresaltos.

El partido estuvo en todo momento bajo control, con ventajas que según transcurrían los minutos iban en aumento. Al descanso con ocho goles arriba (17-9), algo muy poco habitual en Zarautz. Todavía quedaba toda la segunda parte por delante pero el equipo no bajó de intensidad, mantuvo en todo momento diferencias de entre 7-10 goles, para llevarse el partido y los puntos por 32-24, con la pena de no poder mejorar el gol average particular, ya que en la primera vuelta perdieron en Nava 29-21 y por marcar más goles en campo contrario, el gol average particular sería para el Nava.

El equipo ha llegado entero a este tramo final de temporada. Se nota también en la profundidad de banquillo, con el míster con la totalidad de su plantilla a su disposición. Tras tres victorias consecutivas en este tercio final de temporada, la cosa pinta bien, pero tampoco están todavía salvados. Restan tres partidos para el final de temporada. Tras el parón de Semana Santa, el Amenabar volverá a jugar en casa, contra el Zamora, ya clasificado para la fase de ascenso; a finales de mes viajarán a Galicia para enfrentarse al Cisne, que lucha por entrar en el play of. La primera semana de mayo no hay liga, aunque jugarán la final de la Copa Euskadi ante el Bidasoa, finalizando la temporada el 13 de mayo en el Aritzbatalde contra el Gijón, ya descendido. Hay que sumar mínimo tres puntos, para no depender de otros resultados.

Amilibia y Goenaga

Los jugadores del Amenabar Mikel Amilibia y Eneko Goenaga, ambos de primer año sénior, se encuentran durante estos días concentrados con la selección juvenil estatal en Guadalajara bajo la supervisión de Alberto Suárez y el seleccionador absoluto Jordi Ribera.

El Aiala, prepara el play-off

Por su parte, al Aiala Zarautz de la Liga Femenina correspondía descansar esta última jornada. Finalizarán la liga el día 22 en la cancha del Muskiz. Las de Larrañaga y Begiristain finalizarán la liga en el segundo puesto, detrás del Logroño, por lo que saben que en la primera eliminatoria del play-off se enfrentarán a doble partido contra un primer clasificado. De acabar así los respectivos grupos, el rival de las zarauztarras sería bien el Oviedo, el Castellón o el Adesal Córdoba, que son los equipos que lideran los grupos A, C y D, con primer partido siempre en Zarautz. El Logroño, por su parte, se enfrentará a alguno de los segundos, que en estos momentos son el Gijón, Ibiza y Lanzarote. Los cuatro que superen esta eliminatoria se encontrarían en el play-off final. Papeleta complicada tienen las nuestras viendo el potencial de todos estos equipos, pero, quien sabe ...