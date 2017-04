La contratación del servicio de limpieza de edificios, en suspenso

El Ayuntamiento de Zarautz ha dejado en suspenso el procedimiento de contratación del servicio de limpieza de edificios municipales, para proceder a la revisión de unos pliegos que recojan correctamente los criterios directores del gobierno municipal para dicho contrato. Los responsables municipales quieren aclarar que han velado en todo momento para que las tablas de los pliegos respeten el derecho de subrogación de los 38 trabajadores y trabajadoras del servicio, uno más que en los pliegos de 2014, según los datos aportados por la empresa. El número de horas totales de contratación asciende a 41.969,20 horas y éstas están cubiertas por las horas totales sacadas a concurso.

No obstante, el equipo de gobierno ha manifestado que «durante el procedimiento de aprobación y publicación de los pliegos, este gobierno municipal ha reconocido la existencia de diferencias sustanciales de horas en edificios tan sensibles como centros escolares y guarderías, por lo que, inmediatamente, hemos ordenado paralizar el procedimiento para adecuar las tablas correspondientes a las necesidades reales de los edificios municipales. Este gobierno gestiona el erario público para ofrecer los mejores servicios atendiendo las condiciones laborales del colectivo de trabajadores. En este contexto, no comprendemos la utilización política que la oposición está haciendo con un tema tan sensible como éste. El jueves (6 de abril) se les comunicó que el gobierno revisaría los pliegos y aun así, EH Bildu ha hecho pública una nota de prensa sin otra intención que confundir a la ciudadanía desde su mero interés político-partidista», subraya el gobierno.

Para finalizar, los responsables quieren hacer hincapié en que «en los pliegos publicados se hace referencia explícita al convenio firmado entre empresa y trabajadores en 2016, y que el cálculo económico del servicio es reflejo del compromiso de este Ayuntamiento para mantener las condiciones salariales del colectivo de personas trabajadoras de la limpieza».

Ascensor parking Hondartza

El pasado lunes 3 de abril arrancaron las obras de instalación del ascensor en el parking Hondartza. Este nuevo ascensor comunicará el sótano con el malecón, compromiso adquirido por el Ayuntamiento antes de la adjudicación de las 119 plazas subastadas el pasado año: «El ascensor facilitará, además, la accesibilidad universal al depósito de vehículos municipal ubicado en el segundo sótano, por lo que nos parecen ridículas, maliciosas y carentes de todo sentido las críticas de EH Bildu a la instalación de este equipamiento». Piensan «que EH Bildu llegue a mezclar el nuevo ascensor del depósito municipal de vehículos con un tema tan sensible como las condiciones laborales del servicio de limpieza de edificios, refleja su incapacidad e impotencia ante la gestión del día a día de este gobierno municipal», concluyen.