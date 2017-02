El equipo de gobierno saca adelante el presupuesto para el presente año

Tras la aprobación inicial del pasado mes de enero, el pleno de este pasado jueves dio la aprobación definitiva al presupuesto general del ayuntamiento para este 2017. Durante el plazo de exposición pública, se presentaron dos alegaciones, una que hacía referencia a una solicitud para aportar 200.000 euros para la reforma del torreón y, otra que pedía una inversión de 150.000 euros para el proyecto de Lauaxeta kalea.

Ambas reclamaciones fueron desestimadas por el equipo de gobierno, aludiendo que «son dos planes que los tenemos en nuestras previsiones de legislatura», aclaró el alcalde, Xabier Txurruka. «La reforma del torreón la realizaremos por fases, pero primero estamos viendo junto a los técnicos el estado en el que se encuentra la infraestructura, antes de acometer cualquier proyecto de reforma. Además, para ello hacen falta los permisos oportunos por parte de la Diputación. De todas maneras, cumpliremos con la palabra dada y acometeremos el proyecto esta legislatura, lo mismo que la mejora de Lauaxeta kalea. Yo personalmente estuve con la comisión de dicha calle hace cuatro meses y les di a conocer el proyecto, que tiene un presupuesto de medio millón de euros; se acometerá también durante esta legislatura. Tenemos todo planificado», aseguró Txurruka.

El presupuesto para este año salió adelante con los 12 votos favorables del equipo de gobierno (PNV y PSE-EE) y con los votos contrarios de la oposición (EH Bildu-Irabazi Zarautz). Iñaki Eizagirre (EH Bildu) argumentó su postura. «Creo que no vais por el camino correcto. Sería mejor dinámica si nos consultarais los temas, si hiciéramos una labor conjunta. Pasáis el rodillo, no aceptáis discutir los temas, y así es muy difícil resolver los problemas de este pueblo». El concejal de Hacienda, Jesús Arana, replicó indicando que «a la ahora de establecer el programa de los presupuestos nos reunimos con los diferentes sectores y grupos que tenemos en Zarautz, recogiendo sus principales peticiones. Zarautz ha estado 'parado' estos últimos años y lo único que estamos haciendo es poner en marcha estos proyectos de vital importancia para Zarautz. Tenemos un plan de acción para la legislatura y lo estamos ejecutando atendiendo a las necesidades de Zarautz y de los zarauztarras. Proyectos como el de Aldapeta o el parque cubierto de Salbide han estado parados porque no ha habido capacidad para sacarlos adelante y nosotros los hemos puesto en marcha. Hemos preparado un presupuesto potente».

Así, el presupuesto del ayuntamiento para el 2017 ascenderá a 36.162.569 euros. «Con este presupuesto queremos continuar por el camino de la dinamización y desarrollo social y económico de Zarautz; es un presupuesto importante y cercano a las necesidades de los ciudadanos », señaló Arana, aludiendo en todo momento al plan estratégico que se desarrollará durante estos dos años y pico que todavía quedan de mandato.

Para inversiones principales se refiere, se prevé un presupuesto de 2.241.511 euros.