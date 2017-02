El Zarautz lleva dos meses sin ganar

En ocasiones en una competición deportiva no gana quien más méritos hace pero es sin duda algo que puede suceder. Lo extraño es que este fenómeno se repita con bastante asiduidad. Ese es el caso del Zarautz que milita en División de Honor Regional y que lleva dos meses sin conocer la victoria.

Lo curioso es que en muchos de los siete partidos jugados en ese período, el Zarautz ha merecido mejor resultado que el obtenido pero siempre se llega al pitido final con un sabor amargo.

Sin ir más lejos, el sábado en Asti se jugaba la vigésima jornada que enfrentaba al Zarautz con el Hernani y volvió suceder. Un gol hacia el minuto 20 de la primera mitad en la primera ocasión visitante fue suficiente para que el Hernani se llevara los tres puntos. El nivel mostrado por los jugadores de Muñoz fue bueno pese a las inevitables ausencias de jugadores importantes pero su buen juego no termina de reflejarse en el marcador, con una preocupante falta de acierto de cara a la portería rival.

No es que el Zarautz gozara de multitud de ocasiones pero sí que manejó el partido y se acercó con más peligro pero no supo traducir ese dominio en goles. El Hernani, además, se encontró con un tempranero gol y demostró el porqué de su clasificación en la liga (van segundos detrás del Anaitasuna), manejando la ventaja del marcador y sin pasar demasiados agobios pese a no tener la posesión del esférico.

No queda más que mirar hacia delante y centrarse en el próximo compromiso que será ante el Vasconia, un equipo de la zona baja de la clasificación pero que está a solo tres puntos de los zarauztarras por lo que no conviene confiarse y dejar que pase una sola jornada más sin sumar los tres puntos en juego.

De continuar con esta racha al final las cosas se pueden complicar porque, menos el Martutene que está en la cola bastante descolgado, los demás se encuentran a 10 o menos puntos del Zarautz. Es el momento de ganar y de seguir jugando bien.