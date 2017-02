El nefasto inicio lastró al Amenabar

Entraba dentro de la lógica perder el partido ante el FC Barcelona y no hubo sorpresa. El Amenabar cayó 24-31, lastrado sin duda por el nefasto inicio de partido 0-7. Los locales marcaron el primer gol en el minuto 10:37. En el minuto 18 el electrónico campeaba un adverso 2-13. Y es que el guardameta catalán Gerard Forns lo parada absolutamente todo, no había forma de marcarle un gol. Aitor Urbitarte no tuvo otro remedio que solicitar un par de tiempos muertos para 'cortar' el 'vendaval' catalán. Poco a poco los zarauztarras se fueron 'metiendo en el 'partido', encontrando el camino del gol, para llegar al descanso con un desfavorable 10-17.

Esta misma temporada hemos asistido a remontadas memorables, como contra el Alcobendas que en el segundo tiempo dieron la vuelta a un marcador desfavorable de ocho goles al descanso para empatar el partido. Contra el Barcelona no hubo tal remontada; bastante hicieron en mantener la compostura y acabar perdiendo con la misma diferencia con la que se retiraron al descanso. Hubo un momento que recortaron hasta los 5 goles (14-19), pero hasta el final los catalanes dominaron el marcador sin excesivas dificultades.

Hay que lamentar que el Amenabar está en 'cuadro', toda vez que tiene a casi media plantilla lesionada. Falta desde el primer partido de Liga David Aguirrezabalaga; siguen lesionados Iosu Lertxundi, Mikel Iraeta y los últimos en el dique seco son Ander Atorrasagasti y Xabat Olaizola. Éste último estuvo en el banquillo, aunque el mister decidió no arriesgar con él, ya que anda también con problemas físicos. Con este panorama, bastante hicieron con 'dar la cara' ante el FC Barcelona. Los Mikel Amilibia, Oihan Balenciaga, Eneko Goenaga, el año pasado juveniles, 'sujetando' al equipo, capitaneados por Iosu Atorrasagasti, que estos últimos partidos se esta destapando como goleador. Fue el máximo goleador del equipo con 8 goles, secundado por Mikel Beristain con 5, con el mister repartiendo minutos entre sus once jugadores disponibles.

Este próximo fin de semana tienen otra de las salidas casi misión imposible hasta Córdoba para enfrentarse el Palma del Río. A partir de ahí comenzará la 'verdad' para el Amenabar, con los enfrentamientos ante rivales directos por la permanencia, que lo cierto se está 'apretando' cada vez más. A ver si para esas fechas el mister comienza a recuperar efectivos, que todos harán falta en el empeño una vez más de mantener la categoría de plata del balonmano estatal.