Zarautz K.E. recibe esta tarde al Hernani, segundo clasificado

Zarautz kirol elkartea de la división de honor de fútbol recibe a las 15.45 de esta tarde en Asti la visita del Hernani, segundo clasificado, con la idea de volver a la senda de los triunfos. Los chicos de David Muñoz están inmersos en una dinámica negativa. No tienen problemas clasificatorios, pero no ganan un partido desde finales de noviembre, en la jornada 12 cuando derrotarron en Asti 3-0 al Amaikak Bat. Desde entonces el rendimiento no está siendo el mismo. Es verdad que hay bajas, pero creemos que la plantilla es suficiente como para aspirar a cotas mayores. Esta tarde, buena prueba de fuego ante un Hernani que lucha por el ascenso.

Seguidamente, a las 18.00 dará inicio en Asti Txiki el partido entre el equipo de Regional ante el Antzuola, dentro de la fase de ascenso. De sacar adelante el encuentro los de Gari Aguado superarían en la tabla a los antzuolarras.

Por su parte, el equipo de la Liga Nacional Juvenil juega en Bilbao, en el campo del Loyola Indauchu. La semana pasada perdieron 0-1 ante el Indartsu en un partido que merecieron bastante más. A ver si hoy son capaces de sumar los tres puntos.