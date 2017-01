Juan Carlos Estrada Exjugador «Pese a perder, satisfecho»

«Hemos perdido, pero me voy contento de lo visto. Jugando así no me importa perder. Para mí, el mejor jugador del partido ha sido Corey Simpson, ha realizado un auténtico partidazo. Sinceramente, me ha gustado nuestro equipo, ha jugado un partido inteligente. Han faltado pequeños detalles para resolver algunas jugadas. Quizá hemos echado también en falta sobre todo a Xanti Irazusta».