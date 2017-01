El pago de las viñetas podrá domicializarse

Como en años anteriores, las viñetas se enviarán a casa a finales de febrero o comienzo de marzo junto con el recibo de pago. Estas tarjetas no serán válidas si no se procede al pago de las mismas. Como novedad, este año se abre la posibilidad de poder domiciliar dicho recibo. Respecto a las zonas y los colores, todo se mantiene igual. Las zonas seguirán siendo seis: Zona 1 Casco Antiguo; Zona 2 Vista Alegre; Zona 3 Azken Portu; Zona 4 Itxasmendi y Polígono; Zona 5 desde Nafarroa Kalea hasta Lapurdi kalea, y desde Zelai Azpibidea-Jautarkol hasta la salida de Zarautz, y la Zona 6 Mendilauta. La Zona de Residentes seguirá siendo la pintada de color blanco con las letras E, R y 24h; la zona de Alta Rotación será la blanca y azul; y la Zona de Regulación Normal será la pintada con líneas azules. Las zonas de OTA blanda (Kortazar y Eguzki Izar) son espacios verdes, pero, todas las Zonas de Regulación Normal tienen tarifas diferentes. Por ejemplo, las tarifas más caras están en la zona 6 y la zona 1. La intención de esta medida es disuadir a los automovilistas de utilizar estas zonas claramente deficitarias en aparcamiento. Garrastazu recordó asimismo que «las motos no pueden estacionar en zonas reguladas por la OTA».