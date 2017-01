Nuevas modificaciones para mejorar el servicio de OTA

El gobierno municipal aprobó, de forma inicial, en el pleno del pasado jueves las nuevas modificaciones en la ordenanza que regula el sistema de la OTA, con lo que se abre un periodo de alegaciones de un mes. Si no hay ninguna reclamación, se dará la aprobación definitiva a la ordenanza. EH Bildu e Irabazi Zarautz votaron en contra.

Uno de los cambios principales que explicó la concejala de movilidad Maite Garrastazu (EAJ-PNV) es que se volverá a aplicar la OTA en la Zona 1 durante todo el año. Durante este invierno, solo estaban en funcionamiento la zona de residentes y la zona de alta rotación en el casco urbano, y ahora, volverá a funcionar la zona azul durante todo el año, tanto en invierno como en verano. «Hemos probado a quitar durante este invierno la zona regulada por OTA en la Zona 1 y, tras el periodo de prueba estival, y por demanda de los residentes de esta zona, hemos visto la necesidad de volver a ponerla en funcionamiento», explicó. Referente a la zona de alta rotación de Foruen kalea, en 8 plazas se limitará el estacionamiento a 15 minutos, para que así los particulares puedan realizar gestiones rápidas como las de carga y descarga o acercarse a los comercios del casco urbano.

En cuanto a los cambios realizados en la plaza situada en la calle Iturribide, se mantendrá la mitad del parking con la regulación de alta rotación y la otra mitad pasará a ser Zona de Regulación Normal (denominada anteriormente como zona azul). Finalmente, respecto a los aparcamientos que se acondicionan durante el verano, como la campa de Kortazar o la de Eguzki Izar, estarán reguladas por OTA blanda tal cual se cambió en junio, es decir, que se podrá aparcar durante medio día por 2,50 euros y el día entero por 5 euros.

Tarjetas únicas y anuales

También habrá cambios en la validez de las tarjetas. Desaparecerán las de verano y las tarjetas pasarán a ser únicas y anuales. El Distintivo de Residentes tendrá un coste de 30 euros y, por normal general, se concederán hasta 3 tarjetas de residente por domicilio, todas a un precio de 30 euros. Recordar que los vehículos que posean este distintivo podrán aparcar gratuitamente durante una hora en cualquier otra zona de residentes, es decir, que una persona con distintivo de residente en la zona 3 podrá aparcar durante una hora gratuitamente en la zona residentes 4 sin poner el tique.

Asimismo, la zona de alta rotación será de pago para todos los vehículos, tengan el distintivo de residentes o no. Los vehículos que hayan pagado el impuesto de circulación en Zarautz podrán estacionar gratuitamente durante 15 minutos el vehículo en las zonas de alta rotación y zonas de regulación normal, y de lunes a viernes entre las 13.00 y las 16.30. «Las máquinas de la OTA tienen archivadas las matrículas de los vehículos que pagan el impuesto de circulación en Zarautz, por lo que, en el momento en el que los usuarios vayan a sacar el tique, la maquina automáticamente le permitirá aparcar gratuitamente el tiempo que corresponda», explicó la edil.

Distintivo Especial

Al desaparecer la tarjeta estival se crea un Distintivo Especial para personas propietarias o arrendatarias de vivienda, anteriormente denominado como No Residentes, y tendrá un coste de 45 euros. Se distinguen dos variantes. La primera variante hace referencia a aquellas personas que dispongan de vivienda propia en el municipio, pero no estén empadronados en ella, como, por ejemplo, aquellas que tienen una segunda vivienda en Zarautz y vienen a menudo a la villa. Y, en segundo lugar, las personas que viven en régimen de alquiler en Zarautz y no están empadronadas en la villa, siempre y cuando el alquiler de la vivienda supere los 15 días, como, por ejemplo, las personas que vienen de veraneo a Zarautz a un piso de alquiler durante un mes.

En cuanto a los Distintivos Especiales para vehículos adscritos a actividades económicas, trabajadores y autónomos no residentes, y residentes en zonas no reguladas y municipios colindantes, la ordenanza no recoge ningún cambio y los requisitos para realizar la solicitud seguirán siendo los mismos.

Los horarios de funcionamiento de la OTA, en cambio, si recogen algún cambio. Hasta ahora, las zonas de Alta Rotación tenían un horario de 9.00 a 13.00 y de 16.30 a 20.00. «En el periodo intermedio no había que pagar la OTA, pero según hemos recogido en el proceso de participación ciudadana, esto generaba una gran confusión a los zarauztarras. Por lo tanto, hemos decidido que la zona de Alta Rotación sea de horario continuo, como en la Zona de Regulación Normal», explica Garrastazu.

Así, la zona de Alta Rotación será de pago desde las 9.00 hasta las 20.00 de lunes a viernes, y de 9.00 a 13.00 el sábado. Este horario se mantendrá tanto en verano como en invierno, pero, además, durante el periodo estival los domingos y festivos las Zonas de Alta Rotación se regularán como las Zonas de Regulación Normal. A diferencia de las Zonas de Regulación Normal, cuyo tiempo de estacionamiento es ilimitado, las Zonas de Alta Rotación tendrán un tiempo límite de 90 minutos. La Zona de Regulación Normal seguirá siendo de pago desde las 9.00hasta las 20.00; en verano funcionará en todo el municipio y en invierno sólo en la Zona 1.

En cuanto a la zona de Residentes, se mantendrá 24 horas durante todo el año. Finalmente, respecto a los periodos de invierno y verano, se seguirá considerando periodo estival del 1 de junio al 30 de septiembre y el resto del año se considerará periodo de invierno. La concejala de movilidad aprovechó para recordar que los trabajadores de la OTA realizan los servicios de regulación de 9.00 a 13.00 y de 16.30 a 20.00 en invierno, y de 9.00 a 20.00 en verano. En el periodo restante, el control de los vehículos lo realiza, durante todo el año, la Policía Municipal de Zarautz. «Parece ser que existe una tendencia generalizada de pensar que por la noche está permitido aparcar en zona residentes. Y eso no es así. La zona de residentes es 24 horas», advierte.