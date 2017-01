Amenabar Zarautz sumó un valioso punto

Una pena no poder amarrar los dos puntos el sábado ante el Alarcos Ciudad Real, pero no se puede pedir más, los chavales del Amenabar dieron la talla y sumaron un importante punto ante un equipo que aspira a clasificarse para la liguilla de ascenso. Antes de empezar el partido no parecía malo un empate, pero después de tener a mano el triunfo, se escapó a falta de dos segundos para el final. Bastaba con retener el balón en la jugada anterior para asegurar el triunfo, pero los zarauztarras cometieron falta en ataque. El míster visitante solicitó tiempo muerto. No restaban más que 31 segundos para la conclusión, pero la jugada salió bien, con el décimo gol del veterano Nelson Espino. No había tiempo para más. Empate a 30 y reparto de puntos. Sumar siempre es importante y este punto permite abrir a tres puntos la diferencia con el Bordils, equipo que ocupa la antepenúltima plaza, toda vez que el Tolosa y Gijón parecen condenados.

Los zarauztarras hicieron en líneas generales un notable partido. En la primera parte fueron siempre por delante, retirándose con tres goles de diferencia al descanso (16-13), con el último gol materializado por Iñigo Etxaniz con una perfecta vaselina en el segundo final. Pero el trabajo del primer tiempo se vino abajo en los cinco minutos iniciales del segundo, ya que con un parcial de 1-6, el Alarcos se puso dos arriba (17-19). A partir de ahí, contra corriente, con momentos muy complicados donde parecía que los puntos se podían escapar, con desventaja de hasta cuatro goles (20-24), mediado el segundo tiempo. Sin embargo, los de Aitor Urbitarte dieron la vuelta al marcador y con un parcial de 1-5. empataron a 25 a falta diez minutos, con lo que comenzaba un nuevo partido. Con 27-28 por detrás, sendos goles de Mikel Martínez y Oihan Balenciaga levantaban al público de sus asientos, empatando a continuación el Alarcos. A falta de 1:07, Oihan ponía de nuevo por delante a los nuestros (30-29), recuperando además balón. Solo había que saber jugar la última jugada, pero Ander Atorrasagasti cometía falta en ataque, que lo aprovechaba el equipo manchego para firmar las definitivas tablas. Empate final, pero satisfacción general por el buen partido realizado. A partir de ahora el calendario se complicada todavía más: Alcobendas, Barcelona, Palma del Río...

El Bidasoa, hoy en Zarautz

El Amenabar y el Bidasoa entrenatarán hoy juntos en Zarautz, de 19.30 horas en adelante, con las puertas abiertas en el polideportivo para los aficionados que quieran presenciar el entrenamiento conjunto. A los locales les vendrá bien el entrenamento, ya que siempre se aprende entrenando con jugadores de la Liga Asobal, liga en descanso debido al campeonato del mundo de Francia.