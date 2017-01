Pobre regreso a las canchas del Grupo Ulacia en Santander ante el Pas Piélagos

No era una salida fácil la del pasado fin de semana (en esta liga no hay ninguna sencilla) pero tras el descanso navideño se esperaba algo más del primer equipo del Zast. Viajaban a la cancha del Pas Piélagos en Santander, un equipo que por su clasificación parecía que podía tener un nivel bastante parejo al del Grupo Ulacia pero que dejó bien claro desde el inicio que no se iba a dejar sorprender por los zarauztarras.

No entraron bien en el partido disputado en el polideportivo Fernando Expósito los nuestros y eso lo pagaron bien caro con un primer cuarto en el que la superioridad de los de casa quedo manifiesta en el luminoso con un 22-9 que refleja lo visto en la cancha. Tampoco mejoraron las cosas en el segundo cuarto, que volvió a ser favorable a los santanderinos (21-16) para llegar al descanso con un claro 43-25 favorable al Piélagos.

El tercer cuarto, como se repetiría en el último, volvió a ser de dominio santanderino (18-12) y poco se pudo hacer ya con el partido decidido en ese último tramo donde en cuarto acabo con un parcial de 23-15 y dejó el marcador final en el 84-52 definitivo.

Solo resta olvidar este tropiezo y preparar la próxima jornada que dará por finalizada la primera vuelta y en la que Grupo Ulacia recibe en casa al potente Easo Loquillo el domingo a las 18.30 en el polideportivo Aritzbatalde.