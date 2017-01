Un empate para evitar la triple derrota

No encuentra con facilidad el camino del gol el Zarautz en las últimas jornadas. El sábado se enfrentaban los chicos de David Muñoz a un Aloña Mendi que parecía más débil de lo que luego demostró en el campo, a tenor de su clasificación en la liga de División de Honor Regional.

Se jugaba la decimoséptima jornada y los zarauztarras venían de dos derrotas consecutivas por lo que los puntos en juego tenían un valor balsámico para los nuestros en caso de sumar los tres que concede la victoria. El partido se disputaba en Asti lo que debía de dar a los nuestros un plus de motivación e impulso, pero desde el principio no salieron las cosas. Hubo de todas formas una jugada que terminó con el balón en la red visitante al poco de iniciarse el encuentro que no concedió como válido el colegiado, pese a las protestas de los aficionados locales.

Los zarauztarras jugaron fieles a su sistema, tratando de jugar la pelota desde la defensa, pero sin demasiada profundidad, y con una alineación de circunstancias. La facilidad goleadora de otras tardes volvió a desaparecer y las escasas llegadas no generaban apenas peligro en la portería rival.

Ante esa situación el Aloña Mendi se fue encontrando cada vez más cómodo en el campo y poco a poco iba generando peligro en la portería defendida por Ruiz. La posición en la tabla de los oñatiarras demuestra que pese a su buen juego no están con la suficiente confianza para mostrar todo el potencial que pueden desplegar, y eso jugó a favor de los locales.

Gol olímpico

Tras llegar al descanso sin que el marcador se moviera, comenzó una segunda mitad en la que los pupilos de Muñoz arriesgaron más, pero con más corazón que cabeza. La posesión era del Zarautz pero los sustos llegaban en la portería zarauztarra.

Al final el marcador se movería gracias a una genialidad de Fermín Álvarez. Su lanzamiento de esquina se coló por la escuadra del guardameta visitante sin que nadie pudiera impedirlo. Gol olímpico y la lata se abría por fin. Parecía que en adelante el partido podía cambiar su rumbo a favor de los locales, pero ocurrió todo lo contrario. De nuevo un error de la defensa propicio un fácil remate visitante y el empate subía casi inmediatamente al marcador.

El mazazo para los zarauztarras fue importante. Quedaba poco tiempo para remontar y parecía que el Aloña estaba mejor en el campo. Impulsados por el gol, los oñatiarras cercaron la portería local hasta conseguir adelantarse cuando el colegiado ya miraba el reloj de su muñeca.

Todo parecía perdido y la tercera derrota consecutiva un hecho. Pero por fortuna los nuestros no cejaron en su empeño y se volcaron como pudieron hacia la portería defendida por Aginagalde con la inmensa fortuna de aprovechar otra jugada a balón parado en la que Joseba Aizpurua mandaba el balón a la red. El partido finalizó en ese momento y a los aficionados les quedó el gusto agridulce de ver como un partido en el que se escapaban los puntos terminaba con un mal menor y un punto que, segundos antes, parecía imposible de sumar.

Ahora el Zarautz ocupa la octava plaza y se ve alejado de los puestos que se disputarán la cabeza al final de la liga, pero todavía solo se ha disputado la mitad y el próximo sábado el Zarautz vuelve a repetir en casa para iniciar la segunda vuelta con el Ostadar en Asti, equipo al que ya ganó en el arranque liguero por un contundente 1 a 4. Y luego visitarán al colista Martutene. Aquí no hay enemigo pequeño pero puede ser una buena ocasión para sumar.