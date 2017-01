«Es un reto y mucha responsabilidad, pero son temas de mi profesión»

El concejal socialista en el ayuntamiento de Zarautz Pablo García Astrain acaba de ser designado como nuevo director de Vivienda del Gobierno Vasco. De 41 años, es arquitecto por la Escuela de Arquitectura y Paisaje de Burdeos y tiene un doctorado (DEA) en proyectos arquitectónicos por la Escuela de Arquitectura de San Sebastián. En 2002 se colegió en el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) y abrió su estudio profesional en Donostia desde el que trabajan en proyectos y obras de edificación y rehabilitación a ambos lados de los Pirineos. Está casado y tiene dos hijas «muy zarauztarras ya».

¿Cómo ha sido el nombramiento como nuevo director de Vivienda? ¿Se lo pensó? ¿No se lo pensó?

Obviamente, como todas las decisiones importantes, hay que pensárselo con detenimiento. Pero lo vi claro bastante rápido. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Iñaki Arriola y su equipo la confianza depositada en mí. Este viernes estuve con mi antecesor en el cargo, Iñigo Basañez, a quien tambien quiero agradecer la disponibilidad para ponerme al día, en lo que creo ha sido un relevo rápido y cordial.

Lleva apenas cuatro años en Zarautz, pero anteriormente ha residido en otros lugares. ¿Dónde y qué ha hecho en cada lugar?

Pues sí, nací y crecí en San Sebastián; luego viví cinco años en Barcelona; de ahí a San Juan de Luz, apenas año y medio; luego a Burdeos para los estudios; a Santiago de Chile donde estuve un año de intercambio, un año muy intenso que me marcó mucho; otra vez a Burdeos para el Fin de Carrera y luego ya vuelta a Donostia, y desde agosto de 2013 en Zarautz.

En Zarautz, ¿qué tal le va?

Estoy muy a gusto. Me encanta la tranquilidad de Zarautz; además, Zarautz es muy cosmopolita y te permite conectar con el mundo aunque sea una localidad relativamente pequeña.

En el ayuntamiento viene desempeñando el cargo de concejal de Cooperación con el tercer mundo. Este nuevo cargo nada tiene que ver con lo que venía haciendo hasta ahora.

Para mí ha sido un placer poder ser concejal de Cooperación de Zarautz; creo que simplemente me he dedicado a poner orden y estructurar la politica de cooperación, de la mano de Julen Aranguren que es un técnico fantástico, accesible y eficiente. Creo sinceramente que la gente del mundo de la cooperación de Zarautz lo aprecia mucho, y con razón. Por mi parte me he preocupado de que las distintas ONG del pueblo se sintieran atendidas y acompañadas, escuchadas. El pasado miércoles se constituyó por primera vez el Consejo Asesor de Cooperación, y creo que ha sido fruto de una cierta sintonía con el tejido asociativo del pueblo que, la verdad, es deslumbrante. Poder escuchar y ver de primera mano la labor que llevan a cabo o que contribuyen a que se lleve a cabo y que desde el Ayuntamiento apoyamos, ha sido para mí un privilegio. Mi nuevo cargo es mas técnico sin duda, pero al final también consiste en mejorar las condiciones de vida de la gente, que es para lo que uno se mete en politica, ¿no?

¿Cuál va a ser su quehacer en el Gobierno Vasco?

He tenido ya una primera y breve toma de contacto este viernes. Es muy variado: gestión de suelo, promociones directas de vivienda social en alquiler, apartamentos dotacionales, rehabilitación, promoción de la accesibilidad universal... y si el presupuesto lo permite haremos también promoción y difusión de la arquitectura.

Mucha responsabilidad, ¿no? ¿No asusta un poco el nombramiento?

Es un reto, sin duda, y mucha responsabilidad en efecto, pero son temas de mi profesión, a los que estoy acostumbrado y conozco bien. En el fondo es todo menos nuevo para mí que en la concejalía.

¿Ser director de Vivienda del Gobierno Vasco es compatible con su despacho de arquitectura? ¿Y con el cargo de concejal?

Es un puesto con dedicación exclusiva e incompatible con el libre ejercicio de la profesión de arquitecto, por supuesto, así que durante esta nueva etapa estaré al 100% en el ámbito de lo público. En lo que se refiere al ayuntamiento, en un primer momento continuaré como concejal, puesto que en este caso sí es compatible con la concejalía, hasta que Gloria Vázquez reorganice el grupo municipal del PSE-EE.

En Zarautz el tema de la vivienda también ha estado bastante parado estos últimos años. ¿Comprometido a darle un impulso?

Estamos dando un impulso importante a la vivienda en Zarautz, 'desatascando' promociones como la de Aldapeta, por ejemplo. El pacto de gobierno entre socialistas y jeltzales se despliega ahora desde los ayuntamientos hasta el Gobierno Vasco, pasando por las diputaciones y esto permite actuar de forma integral y en Zarautz somos clave para que el gobierno funcione y pueda dar impulso a los proyectos. Ahora también lo somos desde el Gobierno, y en vivienda particularmente. Zarautz lleva mucho tiempo sin vivienda pública y esa situación hay que revertirla. Todos los esfuerzos son pocos.

¿Cuándo empieza a trabajar?

Mañana, lunes.