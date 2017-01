'Geolocaliza tu empresa', nueva iniciativa de Udal Elkartea

En esta era digital resulta imprescindible para las empresas contar con una geolocalización adecuada en Internet, para que los clientes, proveedores y personas interesadas en nuestros servicios y productos puedan localizarnos con rapidez. Por ese motivo la Mancomunidad Urola Kosta ha puesto en marcha la iniciativa 'Geolocaliza tu empresa', dirigida a las empresas de la comarca (Aia, Getaria, Orio, Zarautz y Zumaia).

Durante los meses de noviembre y diciembre han realizado un diagnóstico para conocer cómo están geolocalizadas las empresas de la comarca en Internet (en google maps). El estudio muestra que el 15% de las empresas (59) están geolocalizadas de forma adecuada, el 50% (177) de forma incorrecta (datos erróneos, georeferencias incorrectas, sin fotos o con fotografías inadecuadas que no representan la actividad de la empresa), y el 35% (114) no aparece en las búsquedas (no están geolocalizadas).

Geolocalizar una empresa en internet es sencillo, pero se necesita dedicar un tiempo que, en muchos casos, las empresas no disponen. Por ese motivo, Udal Elkartea ha puesto en marcha un servicio de apoyo para ayudar a las empresas interesadas a geolocalizar su empresa de forma rápida y correcta. Para ello basta con llamar al 943.890808 y preguntar por Nerea Argote. La iniciativa cuenta con el apoyo y subvención de Lanbide.