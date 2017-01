Marina Lerchundi: «Al final, todo el que quiere hacer música tiene su hueco aquí»

La llegada de un nuevo año es un buen momento para hacer balance de lo acontecido durante el pasado año y mirar hacia adelante. Es lo que hemos pretendido al reunirnos con Marina Lerchundi, directora de Imanol Urbieta Udal Musika Eskola, en el propio centro de música de Lapurdi kalea.

-¿Qué le pide la directora del centro al recién estrenado 2017?

- Seguir con las mismas ganas y sobre todo como se suele decir en estas fechas con salud para poder seguir trabajando. Eso es sobre todo, seguir con ganas todo el equipo de profesores. Todos tienen mucha ilusión y ganas por este proyecto y que sigamos para adelante.

«Manolo ha hecho mucho trabajo por Zarautz inculcando el gusto por la música»



«Para aprender música no hay edad pero es mejor iniciarse cuanto antes, con 4 años»

-¿Cuándo se ponen en marcha las clases?

-Mañana lunes, 9 de enero, empezamos con las clases. Después de quince días de vacaciones toca empezar de nuevo. El curso escolar terminará en 23 de junio y entremedias nos quedara Semana Santa.

-Mirando a 2016 se marchó Imanol Urbieta pero supongo que queda la satisfacción de que este centro musical que lleva su nombre lo llegó a conocer en vida, ¿no es así?

-Si en muchos casos ocurre que se da nombre a algo una vez fallecida la persona y nosotros pudimos ver como disfrutaba Imanol viendo el centro en marcha y con su nombre. El pasado año, por ejemplo, los de Haur Kultur Taldea nos comentaron que como el la tamborrada infantil de la víspera de San Pelayo se tocan obras de Urbieta, la tamborrada que viene de Iñurritza podía detenerse frente a la escuela y tocar una pieza. Así lo hicieron e Imanol Urbieta estuvo presente viendo como interpretaban su canción. Fue muy bonito. Manolo ha hecho mucho trabajo por Zarautz, ha inculcado el gusto por la música a los más pequeños, a nivel de pedagogía musical fue un maestro para todos.

-¿Cómo recuerda el día de la inauguración?

-Estaba contento, muy contento. Vino con su mujer y estaba contento. Posteriormente también le invitamos a diferentes audiciones que hacemos aquí en la escuela de música con los niños del taller y ver que cantaban sus canciones era un momento muy emotivo. Siempre defendía que había que por medio del juego se debía enseñar a disfrutar y a sentir la música. Estaba contento de ver que eso se estaba haciendo en su pueblo, en Zarautz. Y sobre todo que lo pudo ver en vida.

-¿Cuándo se debe de empezar a aprender música?

-En principio voy a decir que no hay edad. Para aprender y disfrutar con la música no hay edad, eso cada día lo tengo más claro. Afortunadamente en la Musika Eskola tenemos niños desde cuatro años hasta otros de más de 60 años. Si es cierto que cuando se empieza a corta edad la formación es mejor pero ahora bien, el que no ha tenido la oportunidad de hacerlo tiene que saber que nunca es tarde. Tenemos un grupo de adultos que vienen a solfeo y se apuntan a un instrumento con 55 o 60 años y vienen con tanta o más ilusión que los txikis.

-¿Cuál es el proceso de aprendizaje?

-La oferta del centro, recordar que la matriculación suele ser a partir del mes de mayo y hay que estar un poco pendiente, empieza con niños de 4 años. Hasta los 7 años se da taller música. Luego empiezan con los siguientes 4 años de solfeo, que van paralelos a otros 4 de instrumento, es decir, con 8 años empiezan el solfeo y el instrumento a la vez. Una vez terminado ese período continúan con su instrumento aunque hay una posibilidad que hemos estrenado este año de integrarse en un grupo.

-¿Cómo se elige el instrumento, parte del alumno, son los padres quienes lo deciden o ustedes aconsejan?

-Hay un poco de todo. Hay incluso el caso de quien dice «como tenemos este instrumento en casa... vanos a aprovechar». Siempre se dice que es el alumno el que debe de escoger. La personalidad de cada niño es diferente y los instrumentos también. Los hay que son más de acompañamiento, mas solitarios, de 'kalegiro', cada uno es diferente. Por eso llevamos dos años haciendo puertas abiertas, este año será el 6 de mayo, donde viene todo el que quiera, ya sea de la Musika Eskola o no, y ven a los profesores en sus aulas con los diferentes instrumentos, tienen ocasión de ver los instrumentos, conocerlos y probarlos. Es una experiencia muy interesante.

-¿Puede una persona venir directamente a aprender a tocar un instrumento?

-Tiene que hacer solfeo. Sabemos que el solfeo es la hermana fea de esta historia pero si uno no sabe leer las notas no puede tocar. Hay que saber leer música para poder tocar.

-Su labor no se ciñe exclusivamente al ámbito escolar.

-No, participamos mucho en las actividades del pueblo. Al final la mayoría de los chavales lo que quieren es demostrar lo que han aprendido. En este curso hemos tenido el 'Musikalean' que se celebra dentro de la semana de Santa Cecilia y en la que salimos con todos los chavales a la calle, los que son de paseo recorren las calles y los de cuerda y piano esperan en Musika Plaza para tocar todos juntos allí, algo que les encanta, y después terminamos con una chocolatada y aprovecho para agradecer a los padres su inestimable ayuda. Participamos también muy a gusto en la Euskararen Eguna. Luego nos presentamos con el concierto de Navidad que hicimos en la parroquia de Santa María la Real y más adelante daremos en concierto de fin de curso.

-¿De cuántos alumnos está hablando?

-Tenemos actualmente 330 chavales y chavalas en el centro. Siempre hay alguno que se queda fuera pero siempre trabajamos para que entren la mayoría.

-El edificio en el que se encuentra también ha sido todo un acierto.

-Si, la verdad es que ha habido mucha gente por delante nuestro que ha peleado para que Zarautz tuviera un centro de este tipo, una escuela de música municipal, empezando por María Bárbara Aranguren, siguiendo por Manolo y por otros muchos. Nunca me cansaré de agradecer a las monjas de María Inmaculada la cesión de este edificio maravilloso que es un lujo. También el Ayuntamiento se está portando muy bien y vamos haciendo nuevas obras como la insonorización de la sala de percusión, la sala de audiciones también la hemos decorado con telón y luces y cada año en función de los que se puede se va adecuando mucho más.

- También tienen una clase de musicoterapia, ¿en qué consiste?

-Tenemos una profesora que es una profesional del tema y recuerdo que cuando se hizo la Musika Eskola se dijo que debía ser un lugar para que todos disfruten de la música. Con esa idea los niños que tienen necesidades especiales acuden a esta clase pero se van integrando tras sus clases con los otros grupos. Ese es el objetivo, que todos disfruten y que nadie se quede aislado. Al final todo aquel que quiere hacer música tiene su hueco aquí. Eso es lo más importante para nosotros.