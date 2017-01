El presupuesto sale adelante con los votos del equipo de gobierno

El pleno del martes dio luz verde a la aprobación inicial al presupuesto municipal para este año 2017, con los votos favorables del equipo de gobierno (EAJ+PSE-EE) y con los votos contrarios de la oposición (EH Bildu+Irabazi Zarautz). El pleno, que fue suspendido el pasado jueves a las 00.00 horas debido a que el reglamento orgánico establece que un pleno que comienza un día no puede acabar en el siguiente, prosiguió el martes en el punto donde quedó interrumpido, con la presentación de la docena de enmiendas parciales que le quedaban a EH Bildu del total del medio centenar de enmiendas que presentaba, la mayoría de las cuales fueron rechazadas por el equipo de gobierno.

Seguidamente, cada grupo tuvo ocasión de defender su postura ante los presupuestos. Irabazi Zarautz se mostró muy crítico con el proyecto de presupuesto. Su portavoz Ana de Benito dijo «que el gobierno no ha hecho la apuesta necesaria por el empleo, los planes de vivienda, la inversión y participación. El presupuesto es una oportunidad perdida para hacer frente a los principales problemas de los zarauztarras y por esta razón votaremos en contra».

Por su parte, Iñaki Eizagirre, de EH Bildu, habló de falta de voluntad por parte del equipo de gobierno para llegar a acuerdos. «El pasado año dimos un sí crítico al presupuesto, pero de nuestras propuestas solo se ha ejecutado un 44% y otro 16% se está ejecutando. Sabemos que al equipo de gobierno no le hace falta nuestro apoyo porque suman mayoría, pero ni nos han tenido en cuenta, habéis pasado como un rodillo. No hemos tenido más que dos reuniones para hablar sobre el presupuesto. Sinceramente no nos parecía tan complicado llegar a un amplio acuerdo con la oposición. En la Mancomunidad hemos llegado todos a un acuerdo y nos preguntamos por qué no en el ayuntamiento. Nos parece grave, sin ni siquiera querer escuchar a la oposición, así no se hace país. Por no haber cumplido el acuerdo del pasado año, por no tener en cuenta nuestras propuestas de mejora y sobre todo por la falta de voluntad para reunirse con nosotros, vamos a votar en contra de estos presupuestos», explicó Eizagirre.

La portavoz socialista Gloria Vázquez subrayó que el equipo de gobierno tiene una planificación clara y elaborada para esta legislatura, «con objetivos concretos, planificación con cronograma y asignación presupuestaria a cada uno de los objetivos. Las enmiendas parciales no las hemos tenido en cuenta, porque la mayoría ya se contemplan en nuestros planes. Tenemos algunas partidas a cero donde vamos a incorporar remanente. Tenemos muchos proyectos en marcha como el parque cubierto de Salbide, la accesibilidad a Vista Alegre y Azken Portu alto; para el torreón buscaremos financiación; seguiremos completando la red de bidegorris; Salberdín será un proyecto clave para el desarrollo de Zarautz; en Servicios Sociales ampliamos el presupuesto en 200.000 euros...».

A continuación el concejal de Economía y Hacienda, Jesús Arana, pasó a explicar cómo han ido las negociaciones para el presupuesto. «EH Bildu nos dijo que había perdido la confianza en nosotros y nos ponen dos condiciones previas para aprobar el presupuesto. No estamos para que nos ponga nadie condiciones. Este gobierno municipal seguirá tratando de llegar a acuerdos con la oposición en temas estratégicos». Arana concluyó expresando que «tenemos un presupuesto potente y cercano a las necesidades de los ciudadanos que, sin dejar a nadie atrás, situará a Zarautz en una posición inmejorable en el tren del futuro».

El alcalde Xabier Txurruka indicó que han «puesto en marcha Zarautz, que llevaba unos años paralizado» y pasó a enumerar las obras y proyectos que han puesto en marcha esta legislatura, como el paso subterráneo de Santa Clara, los vestuarios de Asti, la rotonda de Itxasmendi y el bidegorri, el frontón de Elkano, la renovación de las piscinas del polideportivo, Herritarren Arreta Zerbitzua (Servicio de Atención al Ciudadano), el parque cubierto de Salbide, la cubierta de rugby en Asti, la reforma del tejado de Ebro Etxea, mejorar la entrada a la iglesia de Santa Clara, cambios en el tráfico y trabajos de asfaltado para mejorar la movilidad y seguridad ...».

Tras más de dos horas

Tras más de dos horas de debate, se procedió a la aprobación inicial del presupuesto para el 2017 que asciende a 36.327.273 euros, 36.517.000 si sumamos los más de 190.000 presupuestados para la sociedad pública Zarautz Lur. El presupuesto contó con el respaldo de los 11 votos de los concejales de EAJ-PNV y PSE-EE y con el voto en contra de los concejales de EH Bildu e Irabazi Zarautz (al pleno faltó una concejala de EH Bildu). A partir de ahora, dos semanas de plazo para posibles alegaciones antes de la aprobación definitiva.

No fue el único tema tratado en el Pleno, ya que también se aprobó de manera inicial la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo para este año 2017, con la abstención de EH Bildu e Irabazi Zarautz. De la misma manera, se dio el visto bueno a las tres proposiciones planteadas: de PNV con una moción de apoyo a las personas que fueron afectadas por la poliomielitis y que hoy padecen el síndrome postpolio; la presentada por el grupo municipal EH Bildu para exigir la retirada de las fuerzas policiales españolas «en la vía de la consecución de nuestro propio modelo de seguridad», además de la moción presentada por los grupos municipales de EH Bildu e Irabazi Zarautz presentando escrito del sindicato ELA.

Antes de finalizar la sesión tomaron la palabra los trabajadores del polideportivo Aritzbatalde dando cuenta de sus condiciones laborales y exigiendo un nuevo convenio para mejorar sus condiciones. El pleno concluyó pocos minutos antes de las 23.00 horas.