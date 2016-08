«Nado por las personas enfermas que están pasándolo mal, son las que me dan fuerza»

A Jaime Caballero lo vemos entrenar prácticamente a diario durante este mes de agosto, que se encuentra de vacaciones en Zarautz. Natural de Tolosa, reside en San Sebastián, pero veranea desde siempre en Zarautz, en Kani-Berri, al lado de Borgueto. Acaba de cumplir su último reto, atravesar a nado el lago Leman, entre Suiza y Francia, una distancia de 83 kilómetros. Y todos sus retos, todas sus travesías, tienen una causa común, en la mayoría de las ocasiones, ayudar a los que sufren el ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal. A sus 40 años, este nadador ultrafondista tiene varios récords en sus travesías de larga distancia. Pero Jaime Caballero, por encima de su faceta como nadador, es una persona comprometida con las personas enfermas que lo están pasando mal. Es la principal causa que enarbola. Como él mismo explica, «nado porque puedo y por los que no pueden».

-Acaba de realizar su última hazaña, en el lago Leman, el más largo de Europa.

-Así es, 83 kilómetros en 22 horas y 39 minutos. En esta ocasión, la Fundación Suiza para la Investigación de la Diabetes me pidió si les podía ayudar para concienciar a la sociedad sobre la diabetes tipo II. Me pidieron si podría acercarme y realizar una pequeña parada en cada puerto (Lausanne, Nyon...) y así lo hice. He sido la primera persona en completar el recorrido del lago y sin pretenderlo, batí el récord, por escasos 3 minutos, de un hombre que realizó la travesía por el tramo más corto en el año 1986.

«Estoy abierto a todo tipo de proyectos, siempre que pueda sumar para alguna causa, ahí estaré»



«Hasta la fecha mi travesía más larga fue en el año 2009, de Bilbao a Donostia en los que empleé 27 horas»



«El aguante psicológico es lo más dificil de llevar en una travesía; pero nado por los que no pueden hacerlo»

-¿Siempre nada por alguna causa solidaria?

-Estoy abierto a todo tipo de proyectos, siempre que pueda sumar para alguna causa ahí estaré. No tengo limitación ni patológica ni geográfica, ya que, si me piden o proponen un proyecto factible, lo hago con mucho gusto. En el 2014 también me pidieron que nadara de Mallorca a Menorca (12 horas) para apoyar un proyecto a favor de la leucemia infantil, y también lo hice con mucho gusto. Son este tipo de proyectos los que me dan fuerzas y animan a entrenar.

-¿Habrá tenido ocasión de conocer a mucha gente que le llama para que les eche una mano?

-Por ejemplo, hace poco se ha puesto en contacto conmigo una madre madrileña, indicándome que tiene dos niños de 4 y 10 años afectados por ELA, quizá ele único caso en todo el Estado y me atrevería a decir en toda Europa, ya que esta enfermedad generalmente se manifiesta en edades más avanzadas. La mayor (Elsa), ha perdido el habla e ipso facto le hemos donado un dispositivo para que se pueda comunicar con el exterior, y que esa cruel enfermedad no se le haga más dura aún. Mis travesías persiguen dos retos: dar visibilidad a la fundación y conseguir donaciones para seguir investigando y ayudando a las personas enfermas. Solamente por eso merece la pena seguir.

-Para travesías de tal magnitud, ¿deberá entrenar muchas horas?

-Sí, por ejemplo, estando aquí en Zarautz nado unos 10 kilómetros al día, entrenando mañana y tarde. Salgo de casa, me meto al mar, voy hasta Mollarri, luego al puerto, otra vez a Mollarri y a casa.

-Y, ¿de dónde saca tiempo para entrenar tantas horas?

-Ahora este mes de agosto estoy de vacaciones y dispongo de más tiempo, pero el resto del año es cuestión de organizarse. Trabajo en Zizurkil, en la Papelera del Oria, y voy a entrenar antes de entrar a trabajar a las siete de la mañana y luego por la tarde, tras salir del trabajo. Muchas veces entro al agua con mucha pereza, pero tras los entrenamientos siempre estoy feliz. Entreno con el Club Deportivo Kairoscore (Donostia, sede en la calle Zubieta), en invierno normalmente en los polideportivos de Etxadi y Anoeta... con los entrenamientos que me programa mi entrenador Aaron Sánchez. Somos un grupo de natación de lo más heterogéneo, con fondistas, velocistas... y tenemos un ambiente muy bueno entre nosotros. Se trata de organizarte, el tiempo se saca. Acabo doblado, pero ahí sigo.

-¿Cuál ha sido la travesía más larga realizada?

-Desde Bilbao a Donostia, en el 2009, en los que empleé 27 horas luchando contra corrientes marinas y los cambios de viento.

-¿Y el reto en el que ha pasado por más dificultades?

-En el Canal de la Mancha, en 2013, donde completé la travesía de ida y vuelta en 24 horas en unas condiciones muy difíciles, con el agua muy fría, apenas 14 grados y grandes corrientes que no me dejaban apenas avanzar. Son 33 kilómetros de distancia en este brazo de mar del océano Atlántico que lo comunica con el mar del Norte, al oeste de Europa, y separa el noroeste de Francia de la isla de Gran Bretaña. Me costó mucho.

-Participó también en una prueba en Manhattan.

-Sí, pero era una travesía más corta, de apenas 8 horas. Tuve el honor de ser el primer español seleccionado para esta travesía en la que compiten 25 nadadores de todo el mundo. Fui segundo, me ganó una australiana por apenas 3 segundos, una chica que es una gran amiga y que tiene el récord del mundo de larga distancia, realizada hace dos años en Las Bahamas con 47 horas ininterrumpidas de nado. Este tipo de deportistas son mis héroes. La cosa es tener ilusión, estar motivado.

-¿Ha completado todas sus travesías o ha tenido que arrojar la toalla alguna vez?

-Sí, una vez abandoné y fue por una causa mayor, las medusas que me comían, entre Jávea e Ibiza. Bancos y bancos de medusas y como voy siempre a pelo, sin neopreno, no podía aguantar más. También atravesé en 3 etapas los 120 kilómetros que componen el perímetro de la Isla de Ibiza.

-Le vemos también ocupando puestos punteros en las travesías de verano.

-Sí, en verano, siempre que tengo libre, participo en pequeñas pruebas de natación como la Getaria-Zarautz. En la última prueba, me lesioné saliendo del agua en la playa de la Zurriola, pero no tengo nada roto; tengo molestias para correr, pero no para nadar.

-¿Dónde aprendió a nadar? ¿Sus primeros metros dónde los hizo?

-Pues aquí en Zarautz, en la piscina que colocaban unos franceses en el 'desierto pequeño' para aprender a nadar. Luego en todas las piscinas del pueblo: en Borgueto, Gaztelu, Euromar, en el polideportivo con Edorta Badiola... De 14 a 24 años dejé de nadar, pero me di cuenta de que quería una vida sana y a los 24 empecé a entrenar en plan serio. Con las travesías me inicié en el 2005 en el Estrecho de Gibraltar.

-¿Tiene proyectos pendientes?

-Ideas muchas, pero todavía proyectos sin concretar, sin definir. Mi lema es 'nado porque puedo y por los que no pueden'. Paso muchos momentos malos, los entrenamientos largos son muy pesados, pero como soy un cabezón sigo y sigo. El aguante psicológico es lo más difícil de llevar, más que el aguante físico, ya que te aburres. Igual tienes como entrenamiento 10 series de 2.000 metros, haces la primera serie y te das cuenta de que todavía te faltan 9. Es muy duro.

-Y en las travesías, ¿no le entran ganas de abandonar?

-Como te digo, paso por muchos momentos malos y a menudo te entran ganas de abandonar. Ten en cuenta que no descansamos en el agua, más que para comer un poco, comida que me facilitan desde el barco los compañeros que me acompañan en las travesías. En la última travesía por ejemplo, en el lago Leman nos tocaron varias tormentas seguidas, lo pasamos muy mal, pero pudimos completar el reto.