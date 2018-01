Txomin Iribar seguirá dos años más como presidente de Zaharren Babeslekua Socios. El aforo de kultur Etxea lleno durante la asamblea de Zaharren Babeslekua del pasado miércoles por la tarde. / ETXEBERRIA Más de un centenar de socios asistieron a la asamblea anual del martes ANTXON ETXEBERRIA ORIO. Sábado, 13 enero 2018, 01:26

Txomin Iribar proseguirá dos años más como presidente de Zaharren Babeslekua. «Llevo diez años como presidente, cinco más en la directiva, en total 15 años. Me gustaría, por favor, que saliera algún voluntario para presidir la entidad», planteó ante el centenar de socios que asistieron el miércoles por la tarde a la asamblea anual ordinaria que tuvo lugar en kultur etxea. Al no presentarse nadie, se comprometió para proseguir dos años más. El resto de la directiva no sufre variaciones, salvo Antoñita Oliden, que sustituirá a Mª Jesús Ibarreta.

Así, la directiva queda conformada por Txomin Iribar como presidente, cargo que viene representando desde el 2008, además de otros cinco años que estuvo de vocal en la directiva. Como vicepresidenta sigue Maribel Agirre; como secretario José Manuel Arrillaga y, como tesorero José Manuel Sarasua, mientras los vocales serán Joaquina Gambero y Antoñita Oliden. Es el equipo que se ha comprometido para seguir defendiendo los intereses de los mayores de Orio.

912 socios

Zaharren Babeslekua cuenta en estos momentos con 912 socios, de ellos 244 honorarios (más de 80 años). Ante cualquier tema, los socios deben dirigirse a la directiva. Esto lo recalcaron en la asamblea. «Hay socios que se dirigen ante cualquier duda directamente al Ayuntamiento. Pues no, se tienen que poner en contacto con nosotros, que somos los que hacemos de intermediarios con el consistorio», aclararon desde la junta directiva.

En la asamblea anual, la directiva repasó las numerosas actividades llevadas a cabo durante el pasado 2017, y adelantó algunas de las actividades y excursiones preparadas para este 2018. Así, por ejemplo, a primeros de febrero dará comienzo el campeonato de mus relámpago; en marzo arrancará el bingo. La primera excursión del año será en marzo a Arantzazu; la comida de la sidrería, del día de los jubilados, será en abril. A lo largo del año se realizarán cinco salidas de un día, con la excursión anual de 9 días, en septiembre, aunque el destino todavía está por concretar.

En el capítulo de ruegos y preguntas, un socio se quejó que en más de una ocasión las mesas de Zaharren Babeslekua están ocupadas por gente joven, que no es socia, preguntando quien tiene preferencia en este sentido. La directiva aclaró, que dentro del establecimiento hostelero tienen preferencia los jubilados, no así en la terraza, donde el bar paga un plus. Se informa asimismo que el pago de la cuota del presente año (8 euros) hay que realizar del 22 al 26 de enero (ambos inclusive), de 16.00 a 18.00 horas en Zaharren Babeslekua, mostrando el carné de socio. A los socios que hayan cumplido los 80 años antes del 31 de diciembre del pasado año no se les cobrará cuota.

Las 102 personas que acudieron a la asamblea del miércoles están invitadas al hamaiketako de esta mañana, de 10.30 a 12.30 horas, en Zaharren Babeslekua.