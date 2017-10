Stand Up Paddle y mucho más esta tarde en Orio Sábado, 7 octubre 2017, 00:15

Orio se estrena hoy como sede del Campeonato de Euskal Herria de Stand Up Paddle. Se espera que la competición, a partir de las 15.30, reúna a unos 80 participantes procedentes de todo el territorio vasco. Paralelamente, se disputará una carrera popular, abierta a todo el que quiera participar, cuya inscripción se podrá formalizar hoy mismo.

De la misma manera, se organizarán también una serie de actividades de Sup skate y Sup aizkolaris y Sup adaptado. Asimismo habrá Kalefit, acciones benéficas a favor de los refugiados de Siria, bertsolaris, barbacoas, homenaje a Patxi Oliden, proyección de cortos sobre surf , actuación musical del grupo zestoarra Polybius, dj-s...