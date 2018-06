Socorristas y bañistas salvan a un cetáceo varado en la playa de Zarautz 01:00 Se trataba de un Zifiode Cuvier, «un tesoro de nuestros mares», dicen desde Ambar, que se aproximó en excesoa la costa y quedó atrapado en la arena JAVIER PEÑALBA Jueves, 28 junio 2018, 06:35

A Marcos Laburu le tocaba ayer realizar labores de vigilancia en la playa de Zarautz. Lleva ya tres años trabajando como socorrista en la Cruz Roja. Desde su puesto, en lo alto de la torre de observación, en el centro de la playa, la más extensa de Gipuzkoa, no tardó en divisar una mancha oscura en el agua. «Venía directo a hacia la playa. Se fue acercando y cuando estaba ya casi en la arena, vinieron dos olas y yo creo que le empujaron todavía más hacia la orilla. Y allí se quedó sin poder salir. No había suficiente profundidad», explicó Marcos, uno de los protagonistas del rescate de un cetáceo de seis metros de longitud ayer por la tarde en Zarautz. Se trataba de un Zifio de Cuvier, «un verdadero tesoro de nuestros mares», afirma Enrique Franco, vicepresidente de la Sociedad para el Estudio y la Conservación de la Fauna Marina, Ambar.

Las imágenes del salvamento circularon por todas las redes sociales y medios de comunicación. Eran las cuatro de la tarde y con los cielos cubiertos, en el arenal zarauztarra no es que hubiera excesivo trabajo para los socorristas. El varamiento del animal atrajo de inmediato el interés de quienes paseaban por la zona. Varios bañistas no tardaron en entrar en el agua con la intención de ayudar al cetáceo, que luchaba de forma denodada por regresar a mar abierto. La decisión no era tampoco fácil. Los coletazos que daba contra el agua y que resonaban con fuerza invitaban a actuar con cierta cautela.

A los primeros intrépidos que acudieron en ayuda del ejemplar les siguió una media docena de socorristas de la Cruz Roja. «Entre todos conseguimos darle la vuelta y posicionarle en dirección al mar. No fue tampoco una labor sencilla, ya que pesaba mucho», recuerda Marcos Laburu. «Y tampoco ninguna de las personas que fuimos en su ayuda sufrimos el impacto de su cola», añadió.

La nutrida presencia de voluntarios hizo que bastaran apenas cinco minutos para que el zifio reemprendiera la navegación. Lo hizo primero rumbo hacia el restaurante de Karlos Arguiñano. En aquellos compases, el mamífero marino contó con la escolta de una moto acuática de la Cruz Roja. «Luego se metió mar adentro y no supimos más de él», recuerda el socorrista.

Especie de alto valor

Enrique Franco, de Ambar, afirma que el Zifio de Cuvier es una especie de gran valor, «uno de los grandes tesoros que esconden nuestras aguas. Puede medir hasta ocho metros y su color es marrón y gris azulado. «Es una especie muy peculiar. Es capaz de sumergirse a profundidades de 3.000 metros y puede permanecer casi dos horas y media sumergido sin salir a respirar».

Posee un hocico pequeño y dos dientes en el extremo de la mandíbula inferior. Los machos adultos están llenos de cicatrices como consecuencia de las disputas que mantienen.

«Lo han hecho bien»

Viven lejos de la costa y en poblaciones con un reducido número de ejemplares, entre seis y ocho. La mayor presencia de estos individuos se detecta en la fosa de Cap Breton. Es un animal que también emite sonidos y, generalmente, evita a los barcos. «No es muy frecuente que se aproximen tanto a la costa. De ahí que la presencia de este ejemplar en la costa de Gipuzkoa, a tan poca profundidad no deja de causar cierta extrañeza. Precisamente, porque habitualmente vive lejos del litoral, hay muchas personas, incluso vinculadas al mar que jamás los han visto», explica el vicepresidente de Ambar.

Enrique Franco destaca la buena acción de quienes ayer participaron en el salvamento. «Lo han hecho bien. El peligro que corrían era que les pudiera alcanzar un coletazo. Son animales que tienen mucha fuerza y un golpe de la aleta, con la energía que tiene, puede hacer daño».

Desde Ambar señalan que «las mayores amenazas para esta especie son el tráfico marítimo y la interacción con pesca artesanal. La contaminación química y acústica de las aguas también les afecta, al igual que todo factor que destruya o modifique el estado natural de su hábitat y alimento».