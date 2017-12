La música góspel llega a Orio con la actuación del dúo Evening Prayer Iñaki Miguel al piano y Lidia Insausti a la voz conforman Evening Prayer. / AISSE MC El martes, 2 de enero, a las 19.30 horas en la iglesia San Nicolás, con entrada gratuita ANTXON ETXEBERRIA ORIO. Domingo, 31 diciembre 2017, 00:21

Evening Prayer visitará el martes, 2 de enero, a las 19.30 horas la iglesia San Nicolás de para ofrecer su última actuación dentro del XII Ciclo Gospel que ha recorrido todo el País Vasco desde noviembre.

El dúo, formado por los donostiarras Lidia Insausti a la voz e Iñaki Miguel al piano, presentan un recital centrado en las 'divas del gospel'. «Un viaje sobre la música gospel en torno a las grandes voces femeninas que lo interpretaron a mediados del siglo XX», explican ambos músicos.

El repertorio que defenderán está compuesto por grandes piezas sacras y espirituales de divas de la talla de Marion Williams o Clara Ward, de quien interpretarán Just One Moment o The Ways Of The Lord, respectivamente. «Aunque estas dos artistas pueden pasar desapercibidas para el público en general, hay que subrayar que son intérpretes totalmente indispensables dentro de este género musical», dice Lidia.

Sister Rosetta Tharpe

La música gospel «es la identificación del sentir religioso de las comunidades blancas y negras de Estados Unidos», señalan. «Dicho de otra manera, es su manera de rezar, a través de la música. Sus misas son alegres, donde la música está en un primer plano», explica Iñaki.

El repertorio de Evening Prayer incluirá, temas de Sister Rosetta Tharpe, «quien es uno de las artistas capitales del gospel. Con su guitarra eléctrica en mano y con su energía, fue pionera en la fusión entre el gospel y el rock and roll, y fue una referencia a seguir por artistas de la talla de Elvis Presley o Jerry Lee Lewis». También brindarán un pequeño homenaje a la reina del gospel Mahalia Jackson, de quien interpretarán Trouble Of The World. Además del repaso a las divas del gospel, Evening Prayer también deleitará con algunos clásicos del gospel, así como algunas otras sorpresas.

En formato dúo

Lidia Insausti e Iñaki Miguel defienden el formato dúo en el gospel. «El gospel, al igual que otros estilos como el jazz o el blues, se puede interpretar por medio de diferentes formatos musicales. Quizás el más famoso en nuestra sociedad sea el formato coral y afroamericano, pero hay que hacer pedagogía en este sentido, y explicar que existen formatos muy diversos, y el nuestro, voz y piano, es un muy legítimo, y que era el más utilizado por la mismísima reina del gospel Mahalia Jackson», indican.

La entrada será totalmente gratuita, por lo que se animan a los oriotarras y en especial a los amantes de la música gospel, para que no se pierdan esta actuación.