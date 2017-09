Juan Carlos Irizar presenta el disco 'Los colores de la vida-Bizitzako koloreak' en el Aquarium Irizar, rodeado por las personas que recogieron las partituras.. Con este nuevo trabajo, que consta de 16 temas, el oñatiarra afincado en Aizarnazabal eleva su producción musical a los 36 discos DV AIZARNAZABAL. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:21

El emblemático Aquarium donostiarra fue el lugar elegido para la presentación del nuevo trabajo del compositor oñatiarra afincado en Aizarnazabal Juan Carlos Irizar, que con este nuevo CD 'Bizitzako koloreak-Los colores de la vida', eleva a 36 los discos instrumentales publicados por este prolífico músico.

El CD consta de 16 temas instrumentales, dedicados a personas y entidades que Irizar ha querido homenajear por medio de su música. Juan, fotografiando la vida, dedicado a Juan Cid, presidente de Gautena, Ademgi (asociación de esclerosis múltiple de Gipuzkoa), a los componentes del taller de teatro de Gautena, Aquarium (dedicado a Iñaki Chivite, trabajador del Aquarium gracias al acuerdo con Gureak y Atzegi), Alberto Zerain, fallecido el 1 de julio sepultado por un alud mientras ascendía el Nanga Parbat, Fermín, escultor de melodías, dedicado al escultor y pintor de vidrieras navarro Fermín Sainz, Une bat zutaz oroitzeko, dedicado al clarinetista de la Banda de Zestoa Jabier Korta, por los inolvidables momentos que pasaron juntos, Itsas kabia, para los niños del hospital enfermos de cáncer, Jota-Batela, dedicado a su gran amigo y chef Javier Igartua y algunos temas englobados en la novela de Pío Baroja 'La Dama de Urtubi' conforman este nuevo trabajo discográfico.

«Me gusta regalar música a personas y entidades que han tenido una gran importancia en mi vida, personalizo el tema y sé que es algo único que les acompañará siempre a ellos o a sus familiares; he querido rendir un homenaje a gente que no solo habla de solidaridad y amistad, sino que lo practica a diario en su vida», afirmaba el compositor. «El disco pretende ser un canto a la vida y de los colores que lo abarcan, de todo lo bello que nos rodea y de todo lo que nos pasa a diario, que no suele ser siempre del color que nos gusta. Sé que todavía quedan muchas personas anónimas a las que tengo que agradecer muchas cosas y dedicarles temas, pero todo llegará mientras tenga fuerzas para seguir escribiendo música».

Irizar, después de interpretar al piano varios temas del disco regaló una partitura original a cada persona o entidad destinatarios de las dedicatorias; momento emocionante fue cuando Patricia Prevost, viuda de Alberto Zerain y Juanma Sotillos, periodista especializado en montaña de El Diario Vasco tomaron la palabra y hablaron de cómo era Alberto y también Iñaki Chivite, que dijo estar superfeliz trabajando en el Aquarium gracias a Gureak y Atzegi, sin perder la sonrisa nunca.