Hondakinak biltzeko sistema berria otsailaren 1ean jarriko da abian Bagoazz. Sistema berriaren aurkezpena Udal Elkarteko egoitzan herrietako ordezkariekin egin zen. Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten bost herriek bat egingo dute JUAN MARI ZUBIAURRE GETARIA. Sábado, 20 enero 2018, 00:24

Hondakinak sailkatzeko sistema berria ezarpen fasean barneratu da eta otsailarekin batera sartuko da indarrean. Herritarrentzat, udalerrientzat eta ingurumenaren-tzat ahalik eta sistema egokiena adostu eta martxan jartzeko pauso garrantzitsua emanaz, Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten alderdi politiko guztiek (EAJ, EH Bildu, PSE-EE, Irabazi eta Orain), aho batez onartu zuten zabor bilketa mankomunatzeko akordioa. Urtebete geroago, otsailaren 1ean hain zuzen, hondakinak sailkatzeko sistema berriari martxan jartzeko unea iritsiko zaio.

Hori horrela, Urola Kostako bost udalerritan sistema bateratua ezarriko da, baliabideak optimizatuz, eraginkortasuna areagotzeko. Lan sistema batuta modu efizienteagoan egingo da hondakinen kudeaketa. Kale hezitzaileek bisitak egin dituzte baldintzetara ondoen egokitzen den sistema antolatzeko asmotan.

Sistema berria

Hondakinak biltzeko sistema berriak hiru bilketa zerbitzu nagusi izango ditu: herritarrak, industriguneak eta komertzioak eta ostalariak. Herritarrek bost edukiontzi bidezko bilketarekin jarraituko dute, errefusaren eta organikoaren edukion-tziak txartel bidez irekiko direlarik. Txartelak norberari dagokion bizi eremuko edukiontziak irekiko ditu bakarrik eta, egunero, 24 orduz, erabili ahal izango da.

Bestetik, komertzioak eta ostalariak bi multzotan banatuko dira: sortzaile txikietan eta ertain-handietan. Sortzaile txikiek herritarren bilketa sistema bera izango dute, txartel bidez irekiko dituzte errefusaren eta organikoaren edukion-tziak; beste hiru edukiontzien kasuan orain arte bezala funtzionatuko dute. Sortzaile ertain-handiei, aldiz, gaikako bilketa zerbitzua eskainiko zaie puntuz puntu honako frak-zioak jasotzeko: organikoa, papera-kartoia eta errefusa. Azkenik, industrialdeetan puntuz puntu bilduko dira astean behin ondorengo frak-zioak: organikoa, errefusa, ontzi arinak, egurra, papera-kartoia, plastiko filma eta poliespana.

Ezarpen fasea

Sentsibilizazio fasea amaituta eta informazio fasea bukatuta, ezarpen fasean barneratuko da hondakinak biltzeko sistema berria. Datozen egunetan errefusaren eta organikoaren edukiontziak ireki ahal izateko txartelak beren etxeetan jasoko dituzte gutun bidez herritarrek.

Txartel horiek soilik irekiko dituzte beren etxebizitzari dagokion bilketa puntuko organikoaren eta errefusaren edukiontziak. Txartelak galdu edo hondatuz gero, berri bat udaletxean edota Udal Elkartean eskuratu ahal izango da.

Ezarpen fase honetan, otsailaren 15era arte errefusaren eta hondakin organikoen edukiontziak zabalik egongo dira (txartelik gabe ireki-tzeko), baina otsailaren 15etik aurrera txartela beharko da.

Zalantzak argitzeko arreta eta informazio zerbitzuak bost udalerritan izango dira astelehenetik larunbatera. Horrekin batera, datorren astean eskualdeko postontzi guztietan hondakinak bereizten lagun-tzeko esku-orria banatuko da.

Horrez gain, Udal Elkarteko webgunean hondakinak sailkatzeko hiztegia kontsultatu ahal izango da. Hondakin mota bakoitza non bota behar den zalantza sortzen denean, herritarrek bertan begiratuta jakingo dute non sailkatu. Aldi berean, Gipuzkoako Foru Aldundiak pasa den azaroan martxan jarritako 'InguruApp' doako aplikazioa jaitsi daiteke Play Storetik. Gaikako bilketarako laguntza tresna izango da herritarrentzako, izan ere, erabiltzaileak bilatzailearen bidez jakin dezake zein edukiontzitan utzi behar duen hondakin bakoitza bere udalerriko bilketa sistemaren arabera. Are gehiago, edukiontzi bakoitzaren bidez ere egin ahal izango da kontsulta eta egiten diren akatsik ohikoenen berri izan.

Kale hezitzaileak

Hondakinak biltzeko sistema berriaren inguruan informazioa jaso eta aztertu dute kale hezitzaileak. Hauek herritar ororen bitartekari nagusiak dira, bidelagun onenak. Hilaren 22tik martxoaren 2ra herrietan finkatuko diren arreta eta informazio zerbitzuetan izango dira argibideak emateko prest. Bertan, sortzen diren galderak erantzun eta zalantzak argituko dituzte.

Sistemaren ezarpenari zuzeneko jarraipena egingo diote. Kalean edukiontzien inguruan ibiliko dira herritarrei laguntzen. Enpresei zein komertzio nahiz ostalariei sistemara egokitzen lagunduko diete. Urola Kostako Udal Elkarteko hezitzaile, langile eta arduradunak lagun-tzeko egongo dira eta sor daitekeen edozein arazo konpontzen saiatuko dira uneoro. Aldaketa ez da handia eta denon esfortzu txiki batekin helburua lortuko da, 2020an sailka-tze tasa %75ean kokatzea. Eskualdean birziklatzea ohitura bilakatuko da eta hori da asmoa.