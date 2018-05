El PNV exige «la instalación de la cabina para el control del aire» El grupo municipal califica «de obstruccionista» la actitud del alcalde JOSU ARANBERRI USURBIL. Jueves, 31 mayo 2018, 00:35

El grupo municipal de EAJ-PNV exige al alcalde «que permita la instalación de la cabina de medición de la calidad del aire que se solicitó en septiembre del pasado año» y califica de «obstruccionista la actitud del alcalde».

La portavoz nacionalista Josune Urkola señaló que «tras la información aparecida en prensa sobre el sabotaje contra la cabina de Lasarte nos hemos enterado que la de Usurbil todavía no está ni instalada ni en marcha. Ahora sabemos que el 4 de mayo el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa dirigió una carta al alcalde recordándole que la instalación de las cabinas es un requisito obligatorio que se determina en la Autorización Ambiental Integrada que permite el control de la calidad del aire en el entorno de la planta de tratamientos de Zubieta previo a su puesta en marcha y durante su funcionamiento». «Gracias a esta carta nos hemos enterado que los municipios de San Sebastián, Andoain y Lasarte facilitaron la ubicación de las cabinas correspondientes en sus términos municipales y que en la actualidad están aportando los datos sobre la calidad del aire. Sin embargo en Usurbil no se ha instalado» recordó Urkola.

La edil nacionalista ha informado que «en la comunicación dirigida por GHK al alcalde se señala que el 1 de diciembre de 2017 se dictó una resolución de la alcaldía autorizando la instalación de las cabinas pero condicionada al cumplimiento de unas condiciones que no figuran en las resoluciones del órgano ambiental». Además añadió de que «es la primera noticia que tenemos de todo esto y eso que en este tiempo ha habido más de una comisión de Urbanismo y diferentes plenos en los que no se ha facilitado ninguna información, manteniendo el tema en el más absoluto de los secretos. Además, exigir condiciones adicionales a las fijadas en las resoluciones del órgano ambiental es una forma de obstrucción. Es como intentar impedir la realización de los análisis de la calidad del agua que bebemos exigiendo condiciones que no figuran en los protocolos de actuación de los responsables de tal cometido» ha añadido Urkola.

Por todo ello el grupo municipal exige al ayuntamiento que «deje de poner trabas y permita la instalación de la cabina para el control de la calidad del aire con las condiciones y parámetros que a cada cabina le corresponde medir fijados por el Gobierno Vasco».