El dúo Evening Prayer hizo bailar al ritmo del góspel Evening Prayer. Con su góspel puso en pie a los asistentes bailando al ritmo de su música. / ETXEBERRIA DV ORIO. Jueves, 4 enero 2018, 00:10

El dúo Evening Prayer, con los donostiarras Iñaki de Miguel al piano y Lidia Insausti como voz, ofreció un concierto de música góspel de lo más ameno, del que pudieron disfrutar más de un centenar de personas que se acercaron el martes por la tarde a la iglesia San Nicolás de Bari. El concierto comenzó con ritmo, de la mano de 'Come On Up To Bright Glory', tras el cual el dúo dio la bienvenida y comenzó a rendir su especial tributo a las divas del góspel.

«Aunque el góspel se originó en el siglo XVIII, fue en la segunda mitad del siglo XX cuando se empezó a popularizar, y donde destacaron las grandes voces femeninas», explicaba a los asistentes Iñaki de Miguel. Marion Williams fue la primera homenajeada con nombre propio con su clásico 'Just One Moment', a lo que le siguió el inmortal tema gospeliano 'Down By The Riverside'.

No faltó 'An Evening Prayer', «oración nocturna y canción que da nombre a nuestro grupo», indicaron. Insausti explicó que la comunidad afroamericana esclavizada en aquella época «trataba de huir, y muchas veces lo hacían en tren», para continuar con 'The New Gospel Train'.

Lidia Insausti también mencionó a Aretha Franklin a través del tema 'People Get Ready' de Curtis Mayfield & The Impressions. El público gozó de momentos de emocionante escucha, así como de otros momentos para dar palmas, como fue el caso de 'Walk Over God's Heaven'. De Clara Ward interpretaron 'The Ways Of The Lord', así como 'Jesus Is Everywhere', de Sister Rosetta Tharpe, «quien combinó el rock and roll y el góspel allá por mediados de los años 50, convirtiéndose en influencia de los nuevos rockeros de la época, tales como Elvis Presley o Jerry Lee Lewis».

Uno de los temas más aplaudidos fue 'The Lord's Prayer', «el Padre Nuestro de la música góspel». La reina del góspel, Mahalia Jackson, también tuvo su momento por medio de su canción 'Trouble Of The World', de calado triste. Iñaki hizo pedagogía en torno a la diversidad de formatos dentro de la música góspel: «aunque el más conocido aquí es el formato coral afroamericano, el góspel pertenece a ambas comunidades, la blanca y la negra, y a partir de ahí los formatos son muy diversos, desde coros hasta dúos».

Evening Prayer hizo amago de terminar con 'We Shall Be Changed', con todos los asistentes en pie, pero tras los incesantes aplausos, ofrecieron un par de temas más, entre ellos la espiritual 'Bridge Over Troubled Water', de Simon&Garfunkel.