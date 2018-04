Entran en su recta final las obras del nuevo saneamiento de Erdiko Kale Detalle de la instalación de losetas. / GORRITIBEREA Finalmente se ha optado por acabar con un pasillo en loseta GORRITIBEREA MUTRIKU. Viernes, 6 abril 2018, 01:24

Las obras de saneamiento de Erdiko Kale, que cuentan con cuatro meses de plazo para su ejecución, tocan ya a su fin, y en la actualidad la empresa constructora Construcciones Mariezkurrena S.L. ultima los detalles de colocación del pavimento. Finalmente se ha optado por colmatar la zanja con un pavimento en loseta formando así un pasillo entre la plaza Txurruka y Barrenkale que le da un acabado singular a la calle mas importante de casco histórico.

En un inicio se barajó la posibilidad de dividir en cinco pasillos el ancho de la calle; los dos laterales en loseta al igual que el centro y los otros dos espacios restantes en adoquín. De ahí se paso a una solución de tres pasillos con uno central en loseta y los dos laterales en adoquín, y finalmente se ha optado por la construcción de dos únicos pasillos; uno en loseta que llega casi hasta la mitad de la calzada y el resto en adoquín.

Sin mojarse

Entre los ciudadanos la decisión es satisfactoria dado que así el pasillo en loseta cuenta con una superficie más ancha, lo cual agradecen fundamentalmente las personas que usan tacones, y de esa forma no se toca el adoquinado restante que también es algo propio y singular de Mutriku. Ahora solo resta que el nuevo pavimento quede bien acabado que es sinónimo de que no se muevan las losetas y consecuentemente no mojen los pies a los viandantes tal y como ocurre en el inicio de la calle Barrenkale donde se realizó la primera prueba con el nuevo pavimento.