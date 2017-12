Concierto de música góspel mañana al mediodía en kultur etxea de Aia Iñaki Miguel y Lide Hernando conforman el dúo Moon Fields. DV AIA. Sábado, 16 diciembre 2017, 01:11

La música góspel vuelve a Aia como cada año. La cita tendrá lugar mañana domingo a las 12.00 horas en kultur etxea, y acogerá la actuación del dúo donostiarra Moon Fields.

El grupo, formado por la vocalista Lide Hernando y el pianista Iñaki Miguel, presentará una propuesta que pasa por la música espiritual del siglo XX. «Hablamos de legendarios y conocidos temas con un alto nivel de espiritualidad», avanza Hernando. Así, el público podrá disfrutar de canciones como 'Halleujah', de Leonard Cohen o 'Bridge Over Troubled Water', de Simon&Garfunkel. «Sin ser góspel ortodoxo, son obras con la suficiente carga espiritual como para ser incluidas en un repertorio sacro», comenta este pianista. También sonarán clásicos como 'Amazing Grace' o 'Down By The Riverside' entre otros.

La música gospel es la música religiosa que surgió de las iglesias norteamericanas en el siglo XVIII y que se hizo muy popular durante la década de 1930. Como añade Iñaki, «en las iglesias cantaban rezando o rezaban cantando» y el góspel fue la identificación de su sentir religioso. La música góspel incluye también la música religiosa compuesta y cantada por cantantes cristianos independientemente de su etnia. «Defendemos a capa y espada el formato dúo dentro de la música góspel, siendo conscientes de que aquí se relaciona el góspel con los formatos corales afroamericanos», subrayan ambos músicos.

«Nos gusta hacer pedagogía en este sentido, y durante el concierto haremos algunas aportaciones sobre la historia de este estilo musical: los diferentes formatos dentro del góspel, así como el góspel blanco y el góspel negro, ya que ambos son igual de legítimos y originarios», sentencia Iñaki Miguel, invitando a los aiarras y a la gente interesada su asistencia, con entrada gratis.