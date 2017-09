Hoy comienza el asfaltado de las calles Gurmendi y Altzola DV ZARAUTZ. Martes, 26 septiembre 2017, 00:17

El Ayuntamiento de Zarautz arrancará hoy martes con las obras para asfaltar las calles Gurmendi y Altzola del barrio Azken Portu. Estos trabajos se llevarán a cabo en dos fases y se podrán retrasar si las condiciones metereológicas no son las adecuadas. Durante este periodo, las obras afectarán al estacionamiento y tráfico rodado, no permitiéndose el acceso de vehículos a la zona afectada por las obras. Así, se crearán accesos alternativos y se permitirá el estacionamiento en el aparcamiento de Salberdin. Los garajes también serán afectados por las obras y mientras duren estos trabajos no se podrá entrar ni salir de ellos. El Consistorio prevé volver a la normalidad el jueves.

El Plan de Asfaltado que comenzó hace un año en Aresti kalea y que impulsa el equipo de gobierno sigue así su curso y continuará llegando a los diferentes barrios. Durante este tiempo se ha logrado mejorar las vías públicas en el Casco, Hegoalde, las calles Araba y Maria Etxetxiki, y la pasada semana, Indamendi, del barrio Itxasmendi.

En este ejercicio se han destinado 235.345 (IVA incluido) para el Plan de Asfaltado y las obras las está llevando a cabo la empresa Excavaciones y Transportes Orsa S.L