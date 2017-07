El campeonato de pala se acerca a su fin Kepa golpea la pelota. / A. SALEGI Las semifinales se disputan el miércoles y jueves de la semana que viene ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 13 julio 2017, 00:23

Después de dos semanas de intensa competición, el campeonato de pala con pelota de goma se acerca a su fin. La semana que viene se jugaran las semifinales y la final. La segunda jornada de la fase de grupos dejó estos resultados; los hermanos López (Aitor y Mikel) se enfrentaron a los hermanos Salegi (Jesús y Aitor), los primeros no tuvieron piedad ante los Salegi y les ganaron con facilidad 25-8. Los mutrikuarras Manci y Xabi se enfrentaron a los eibarreses Lombraña y Carlos. Los mutrikuarras demostraron su poderío y ganaron (25-9) sin complicaciones.

Buen estreno de Maqueda - Xeber en la competición en el partido que les enfrentó a Beñat Loiarte y Xabi Esnaola. Este equipo hace un par de años formó pareja en competición representando a Euskal Jolas, pero los años pasan y esta vez no tuvieron suerte, en muchos tantos no se entendieron y cometieron muchos errores. Por otra parte Xeber y Maqueda se entendieron a la perfección y jugaron un buen partido. Gorka Sagarna y Aitor Barinagarrementeria se enfrentaron a Xabi Berasaluze y Pablo Fernández, el partido fue muy rapido, en el que Gorka y Aitor fueron superiores (25-8) a sus rivales que no tuvieron su mejor tarde. Para terminar la segunda jornada se disputó el encuentro entre Nerea Zubia - Kepa y Txiki-Irusta, fue un partido muy igualado que se decidió en el tramo final a favor de la pareja mixta (25-22).

A principios de semana se jugó un partido aplazado correspondiente a la primera jornada entre Xeber-Maqueda y Lombraña-Carlos, los debarras no tuvieron muchas dificultades para ganar (25-13) a los eibarreses. El martes arrancó la tercera jornada con un partido entre los hermanos Salegi (Jesús y Aitor) y Sagarna-Barinagarrementeria, estos últimos ganaron (6-25) con facilidad a sus rivales. Ayer se disputaron los encuentros entre Manci-Xabi contra Maqueda y Xeber, el primero contra el segundo clasificado del primer grupo. También se disputo un encuentro del tercer grupo que enfrentó a Kepa-Nerea contra Aristi y Mikel.

Hoy se jugaran a partir de las 19.00 horas los encuentros entre Xabi-Beñat y Lombraña-Carlos, ninguno de los dos se juega nada. Xabi-Pablo contra los hermanos López, estos últimos deberán de ganar y ver el tanteo con Gorka y Aitor si quieren quedar primeros de su grupo. Aristi y Badiola se enfrentaran a Irusta y Txiki como último partido de la tercera jornada.

Sin tener en cuenta los resultados de ayer los grupos se encuentran de la siguiente manera; los mutrikuarras Manci y Xabi lideran el primer grupo, seguidos de Xeber y Maqueda. En el segundo grupo con tres jornadas disputadas Sagarna y Barinagarrementeria lideran el grupo con tres victorias, seguidos de los hermanos López que cuentan con dos victorias a la espera del partido de hoy. El tercer grupo lo lideran Aritz Aristi y Mikel Horkajada, seguidos de Kepa y Nerea que tienen el mismo número de victorias y derrotas que Badiola y Aristi. Todo ello recordar que no se tienen en cuenta los resultados de ayer y que hoy finaliza la tercera jornada.

Concierto de órgano

Dentro de la segunda edición del ciclo internacional de órgano Flysch, la iglesia de Santa María acogerá el sábado a partir de las 20.00 horas una combinación de expresión plástica y sonora.

La organista eslovaca Mónica Melcova, improvisará durante la exposición de la obra del gran pintor, ceramista y escultor español, Félix Anaut que se proyectara en la pantalla instalada en el retablo de la iglesia.