Calles sucias Viernes, 22 diciembre 2017, 01:15

::RAÚL PRIETO. «Es una pena no ver ya barrenderos por las calles y por nuestras plazuelas como se limpiaba antes. Es una gran pena ver como todas las hojas, ramas de árboles, basuras esparcidas del vendabal de hace días y todavía presentes por las aceras, sin recoger. Me da la sensación que se limpia menos en perjucio de todos y de nuestra salud, cuando, en contra, los recibos pagados son mayores. Es una pena comprobar también que los que tienen perros y recogen sus cacas no se les facilita desde el Ayuntamiento las bolsas que pasan meses y meses sin reponer. Es una pena ver cómo la obra del paso de Santa Clara a ambos lados de la vía, es decir, a los vecinos de San Francisco y a los vecinos de Sta. Clara no se le cuida con un trato favorable en cuanto a limpieza. Por todo su aguante y porque todos estamos 'comiendo' el polvo de la obra. Es una pena ver también que los containers de basuras y todo su entorno presentan un aspecto sucio. Por favor, más limpieza por nuestra salud e higiene».